Una muestra enseña los retratos de los 10 alcaldes de la democracia de Andújar Acto de homenaje a los alcaldes en la antigua iglesia de Santa Marina. / J. C. GONZÁLEZ 40 años de los ayuntamientos democráticos Con esta actividad se conmemora el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL ANDUJAR Jueves, 30 mayo 2019, 13:02

Una muestra con los retratos de los 10 alcaldes andujareños de la democracia, realizados por el pintor Rafael Toribio Fernández, se exhibe en Santa Marina hasta mañana viernes en horario de mañana y tarde (de 11 a 13 horas y de 19.00 a 21.00 horas) para, posteriormente, trasladarse de forma permanente al Salón del Plenos del Consistorio. Junto a los cuadros, también se pueden contemplar las copias de las actas con las sesiones constitutivas de los plenos de las 10 legislaturas municipales.

Esta actividad forma parte de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Andújar para conmemorar los 40 años de los ayuntamientos democráticos. De hecho, actualmente se puede contemplaren el patio del edificio municipal otra exposición, denominada 'Jaén, provincia transformada: 1979-2019. 40 años de democracia', organizada por la Diputación de Jaén.

El alcalde en funciones, Paco Huertas, acompañado del concejal de Presidencia en funciones , Pedro Luis Rodríguez, fue el encargado de inaugurar ayer la cita en compañía de algunos de esos primeros ediles y de familiares. Además de valorar el trabajo de los alcaldes, puso de relieve la colaboración de todos los concejales y concejalas de las diferentes corporaciones. «Todos han estado permanentemente preocupados y ocupados en el desarrollo de su tierra», subrayó.

En la misma línea se pronunció Rodríguez, quien incidió en que con su labor y junto al empuje de la ciudadanía, «hemos consolidado esta etapa democrática». Los alcaldes de Andújar en esta etapa han sido: Antonio Gallego Gil, Miguel Ángel Bellido del Pino y Juan Conde González, en la primera legislatura; Andrés Pedro Calero Baeza y Luis de Torres Gómez, en la segunda; Ángel Menéndez Pérez y José Antonio Arcos Moya, en la tercera; el propio Arcos Moya en la cuarta, en la quinta y en la sexta, aunque en esta también ocupó la Alcaldía Antonio Cuenca Lomas; Jesús Estrella Martínez, en la séptima, en la octava y en la novena y, por último, en el mandato que está a punto de expirar, Paco Huertas Delgado.

Emoción

Ellos y sus familiares hicieron manifestaciones, donde trataron de mostrar el lado humano de los regidores que han pasado por el Ayuntamiento en estos 40 años. La hija de Miguel Ángel Bellido, Sonia, representó a su padre que no pudo estar presente por encontrarse en el extranjero. Leyó un manifiesto, donde Bellido expresó su satisfacción «por haber luchado por las potencialidades y tradiciones de Andújar».

Juan Conde ya ha rebasado la barrera de los 80 años, y pese a los contratiempos de la salud, aún sigue luchando por defender los intereses de los afectados por las inundaciones. Recordó como la Corporación que presidió en aquella época se unió para conseguir la construcción del IES Jándula y un nuevo centro de salud «queda para siempre la satisfacción de haber conseguido estas iniciativas para la ciudad», remarcó.

Ángel Menéndez apuntó que accedió a la alcaldía tras una situación interna difícil vivida en el PSOE por aquella época (ahora se ha vuelto a repetir la historia) «aunque pronto me di cuenta ya tenía que gobernar para el pueblo y no para el partido». Se acordó de un concejal a que apreció mucho, Sebastián Estepa «seguro que ahora desde arriba me querrá dar un abrazo». En la figura de Estepa ensalzó la figura del concejal. Menéndez invocó a una 'unión de estado' entre todos los partidos políticos. También alabó el papel de mediador de Juan Antonio Sáez Mata, como hicieron otros alcaldes.

Luis de Torres (el único primer edil fallecido) apenas tuvo unos meses como regidor. Este político andujareño llegó a altas cotas porque fue senador, parlamentario, diputado «pero a mi padre lo que más le encantaba era Andújar y la política local, que él la denominaba la de 'mayúsculas' por la cercanía con la gente, que era lo que hacía él ir a la plaza de abastos y pasear por las calles para conversar con la ciudadanía» manifestó su hijo Luis.

José Antonio Arcos Moya constató que en la etapa de alcalde hay momentos trufados de satisfacciones y de dificultades, pero remarcó que al final recompensa el trabajo de un funcionariado y de los concejales por el progreso de la ciudad. Antonio Cuenca citó aquel equipo de concejales que gobernó la ciudad junto con Izquierda Unida y ahondó en el sacrificio personal que representa trabajar para la ciudad. Conminó a que se reconociera a los concejales.

Jesús Estrella es el que más tiempo ha estado de alcalde en esta etapa democrática. Reconoció que su referente político ha sido Luis de Torres. Calificó de 'experiencia vital' ser alcalde y concejal y reconoció que ha sido un orgullo se representante de su pueblo. No estuvieron en el acto ni Antonio Gallego ni Pedro Calero.