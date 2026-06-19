Muere a los 92 años de edad el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Eduardo Criado García

Ha muerto esta madrugada a los 92 años de edad esta en su domicilio de Andújar el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, ... Eduardo Criado García, una de las figuras más relevantes del municipio andujareño de los últimos tiempos. Fue alcalde de la ciudad justo antes de la llegada de la democracia, presidente del Iliturgi y de Cáritas Interparroquial, tesorero de las Cámaras de Comercio de España e Hijo Predilecto de Andújar, entre otros cargos y nombramientos.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Cámara de Andújar, entidad que ha presidido en las últimas décadas, han indicado en su comunicado de fallecimiento que ha sido un referente del tejido empresarial andaluz y «una figura fundamental en el desarrollo económico, social e institucional de nuestra ciudad y de la provincia de Jaén».

Añade que su trayectoria, marcada por el compromiso con el comercio, la empresa, el servicio público y la acción social, «deja una huella imborrable en las Cámaras de Comercio y, de manera muy especial, en la Cámara de Comercio de Andújar, institución a la que dedicó gran parte de su vida».

Creció entre cajas de zapatos y telas. Pronto despertó en él la semilla de la compra y venta tanto que a los 16 años ya regentaba su propio negocio de calzado en el bajo del domicilio familiar. A lo largo de su trayectoria profesional ha visto nacer y crecer 18 empresas por lo que responde a la más pura definición de empresario y comerciante. Comprometido con Andalucía, y especialmente con la provincia de Jaén, se involucró en numerosos proyectos de colaboración institucional con el objetivo de mejorar su desarrollo socioeconómico.

Nació en Andújar en agosto de 1933 donde residía en la actualidad. Viudo, padre de cinco hijos (uno de los cuales es misionero en Ecuador) y es abuelo de 8 nietos. La calle que lo vio nacer en Andújar lleva, desde 2011, su nombre en reconocimiento del Ayuntamiento de Andújar a su trayectoria profesional en favor de su ciudad.

Fue alcalde de Andújar (1973-79) y diputado provincial ejerciendo un papel decisivo en la transición en la provincia de Jaén. Fundamental para mantener una buena convivencia política antes y durante la transición en Andújar buscó siempre el diálogo y apostó por la conciliación de todos escenarios políticos a pesar de la tensa inestabilidad política y el cargo de alcalde que ocupaba. A pesar de ello tomó decisiones que salvaron la vida de numerosos militantes del Partido Comunista, por entonces en la ilegalidad, aspecto por el que ha sido reconocido en numerosas ocasiones por esta entidad política, así como Izquierda Unida y CCOO.

Fue director del Banco de Andalucía de Andújar durante 12 años contribuyendo al desarrollo empresarial, comercial y social de Andújar además de durante unos años presidente del C.D. Iliturgi. Hablar de Eduardo Criado García es hablar de la historia pasada, actual y futura de las Cámaras de Comercio de España. Ha sido el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar siendo reelegido por aclamación en infinidad de ocasiones. Su última reelección fue en noviembre de 2023.

Ha sido el presidente en activo más experimentado de las Cámaras de Comercio de España tanto en el número de años al frente de una entidad de derecho público, como es la de Andújar como por el número de cargos desempeñados tanto al frente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España como del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Fue asesor del presidente de Cámara de España. Ha sido Tesorero durante 33 años de dicha institución durante numerosos años, ejerciendo la figura de Contador de las Cámaras de España cuando se ejercía por esta denominación. Posee la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y la Cruz de Raimundo de Peñafort otorgada por el Ministerio de Justicia, además de obtener la Encomienda de la Orden de las Cámaras de Comercio en 2012.

Además, adjunto a la Presidencia del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y ha sido durante numerosos años Tesorero de esta entidad. Ha sido delegado de Asuntos Económicos del Arzobispado de Granada (2005- 2024), además, ejerció como Delegado de Asuntos Económicos del Obispado de Jaén (1988-2004) y presidente de Cáritas Interparroquial de Andújar y de Cáritas Diocesana de Jaén durante varios años. Su vocación solidaria sigue siendo un referente para él impulsando proyectos y ayudando a familias sin recursos de forma anónima tanto en Andújar como en proyectos internacionales.

En febrero de 2024 recibió la distinción de Bandera de Andalucía por su trayectoria como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar por parte de la Junta de Andalucía en Jaén. En enero de 2025 el Pleno del Ayuntamiento de Andújar le concedió el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Andújar. Este merecido reconocimiento destaca su excepcional trayectoria personal y profesional, marcada por su firme compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Andújar.

El alcalde, Francisco Carmona, ha trasladado sus condolencias a la familia y ha anunciado que las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta en señal de duelo. Ha recordado como el pleno de la Corporación Municipal aprobó una moción institucional en septiembre de 2024, a instancias de Izquierda Unida-Podemos donde se le declaró Hijo Predilecto de Andújar. El acto de condecoración tuvo lugar el día 24 de enero de 2025 en la antigua iglesia de Santa Marina. «Hoy es sin lugar a dudas un día triste para la ciudad, porque se nos ha ido una de las figuras más célebres». El entierro tendrá lugar mañana sábado a las 11 de la mañana en la parroquia de Santa María la Mayor.