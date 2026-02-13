Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mario Vilches, María José Fuentes y Tomás Muñoz. ANDÚJAR IDEAL

El mountain bike se convierte en propagador de los encantos del parque natural Sierra de Andújar

MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE ·

La Sierra de Andújar Lince Bike Maratón mostrará a los participantes de todo el país el gran valor ambiental de la zona

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 13 de febrero 2026, 12:48

Comenta

La Sierra de Andújar Lince Bike Maratón será una de las citas más esperadas del calendario nacional de mountain bike. Se celebrará los próximos 7 ... y 8 de marzo en el Parque Natural Sierra de Andújar. Esta prueba subrayará a este entorno protegido como un espacio de alto valor ambiental, reconocido como refugio del lince ibérico. El evento aunará deporte de alto nivel, naturaleza y proyección turística, «con un impacto positivo en la economía local», constató la edil de Deportes. María José Fuentes.

