El mountain bike se convierte en propagador de los encantos del parque natural Sierra de Andújar

La Sierra de Andújar Lince Bike Maratón será una de las citas más esperadas del calendario nacional de mountain bike. Se celebrará los próximos 7 ... y 8 de marzo en el Parque Natural Sierra de Andújar. Esta prueba subrayará a este entorno protegido como un espacio de alto valor ambiental, reconocido como refugio del lince ibérico. El evento aunará deporte de alto nivel, naturaleza y proyección turística, «con un impacto positivo en la economía local», constató la edil de Deportes. María José Fuentes.

El sábado día 7 de marzo tendrá lugar una etapa cronometrada de 13 kilómetros, con salida individual desde la Avenida de Lisboa y llegada en la Ermita de San Ginés. El domingo 8 de marzo se disputará la etapa maratón, con un exigente recorrido de 56 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, que discurrirá por enclaves como el Barranco de los Chopos, el Sendero del Jabalí y las bajadas de los Caracolillos y los Caballos, iconos del mountain bike.

Pernoctaciones

El director de carrera, Mario Vilches, señaló que la prueba mantiene su apuesta por el formato de dos días con el objetivo de favorecer la llegada de participantes de fuera, «que pernoctan en la ciudad, consumen en el comercio local y conocen tanto Andújar como su sierra». El coordinador general del evento, Tomás Muñoz, anunció que se va a recuperar una vía pecuaria en desuso desde 2012 para la etapa maratón.