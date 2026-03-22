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Plaza del Beato Marcos Criado. ANDUJAR EXPRESS

Una mística plazoleta

OPINIÓN ·

«Vuelvo a pisar el suelo de chinos de la plazoleta Beato Marcos Criado, al lado de la fachada oeste de la iglesia de San Miguel»

ALFREDO YBARRA

ZAGUÁN

Domingo, 22 de marzo 2026, 11:36

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Hoy presiento a la ciudad especialmente seductora, ilusionante y animosa. Una ciudad que quiere creer, que quiere soñarse feliz. Y me llama a lo nuestro, ... a lo que hacemos y haremos siempre, eternamente: pasear por sus entretelas, hablar, callar, ser ella y yo siéndonos nuestros. Y abrazarnos locuaz y contemplativamente por entre sus zaguanes y altozanos, y fundirnos en un burbujeo común de nuestros océanos. Yo no le pregunto qué quiere de mí. Ni por qué su voz tan profunda alienta mi garganta. Ni para qué. Sólo le digo: ¿Tú quieres que vayamos al fondo de tu alma? , pues yo te sigo.

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