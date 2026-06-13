Un millar de personas se adentran en la música y el patrimonio

La Ruta de los Patios y de las Plazas ha cerrado su XV edición con el concierto de violín y guitarra del Dúo Palomares-Piastra, ... consolidándose como uno de los pilares culturales más importantes de la primavera en el municipio.

El ciclo, compuesto por cuatro conciertos gratuitos al aire libre, ha cumplido con creces su doble objetivo de descentralizar la oferta cultural y dinamizar el patrimonio histórico del casco urbano. La edición de este año ha alcanzado un éxito de asistencia sin precedentes, registrando un aforo sostenido de más de 200 participantes en cada una de las citas programadas y superando los 1.000 asistentes directos en el conjunto del programa.

Valoración

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha señalado que esta edición demuestra la capacidad de la ciudad para responder a una programación cultural de calidad, «que acerca la música a los espacios patrimoniales y la hace accesible a toda la ciudadanía». Carmona ha subrayado además la implicación del público y el ambiente generado en cada una de las citas, «que confirman la consolidación de este formato cultural». El ciclo se ha desarrollado a lo largo de cuatro semanas, con actuaciones en distintos enclaves monumentales de la ciudad y la participación de artistas de proyección nacional e internacional, ofreciendo una programación diversa que ha combinado la música clásica, la lírica, el flamenco y la guitarra española.

El 21 de mayo, el Altozano Arzobispo José Manuel Estepa acogió el concierto 'Il Paese del Sol. Sueño Lírico Italiano', con Samantha Sapienza (soprano), Massimo Testa (violinista y director de orquesta) y Nadia Testa (piano), que registró un lleno absoluto y más de 250 asistentes. El 28 de mayo, la Plaza Beato Marcos Criado fue escenario del recital 'La Gran Música Española para Guitarra', a cargo de Javier García Moreno (guitarra), con más de 200 asistentes en un entorno patrimonial que reforzó el valor del repertorio clásico español.

El 4 de junio, la Plaza Santa María acogió la actuación 'Acento Flamenco', con Nazareth Romero (cantaora), Rosa González (bailaora), José Macareno (guitarrista) y José M. Cuenca (pianista), alcanzando más de 250 asistentes y una de las noches más concurridas del ciclo. El 11 de junio, el Jardín del Alfarero ha puesto el broche final con el concierto del Dúo Palomares - Piastra, formado por Joaquín Palomares (violín) y Claudio Piastra (guitarra), con aforo completo y una destacada respuesta del público.

Asimismo, el alcalde ha querido reconocer el trabajo de la concejal de Cultura, Azucena Cepedello, y de todo su equipo, «cuya planificación y dedicación han sido determinantes para el éxito organizativo y artístico de esta edición», ha apostillado el primer edil iliturgitano en su valoración de la ruta.