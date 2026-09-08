Un millar de chavales se integran en las Escuelas de Verano

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió el acto de clausura de las Escuelas de Verano que se han desarrollado entre los meses de julio ... y agosto en el municipio. La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Jaén, Ángela Hidalgo, asistió a este acto junto con el alcalde, Francisco Carmona, y el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel González, en el que han participado medio centenar de menores que han disfrutado de esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

Esta actividad se ha desarrollado en el marco de la Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que ha destinado 400.000 euros a la puesta en marcha del programa Escuelas de Verano de la provincia de Jaén, con el que se han atendido a un total de 471 menores de ocho municipios de la provincia, repartidos entre 13 escuelas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

En Andújar se puso en marcha una escuela de verano, que ha tenido como sede el Colegio Cristo Rey, que ha llegado a 50 menores, gestionada por parte de la Asociación Inserta Andalucía. Esta entidad cuenta con una subvención superior a 136.000 euros para cuatro escuelas que han funcionado, además de en Andújar, en Linares, Bailén y Pozo Alcón.

Otras Escuelas de Verano

Además, en municipios como Andújar se han organizado Escuelas de Verano municipales, enmarcadas en las líneas de subvenciones a entidades locales del Plan Corresponsables. Iniciativas que permiten que los menores no solo estén atendidos mientras que sus progenitores trabajan, sino que también se les facilita un espacio para crecer, aprender, jugar y relacionarse. «No olvidemos que conciliar no es un privilegio, es un derecho, y estas iniciativas lo hacen posible», señaló la delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Estas son escuelas que educan, que acompañan y que transforman y detrás de cada una hay un trabajo inmenso. «Nada de esto sería posible sin el compromiso constante de las entidades del tercer sector y de ayuntamientos como el de Andújar», precisó la delegada Ángela Hidalgo en su visita a la ciudad.

En este acto, también se clausuró la Escuela de Verano que el Ayuntamiento de Andújar, a través de la línea de subvenciones para proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables, en su convocatoria de 2025, puso en marcha. Para el proyecto 'Aulas conciliadoras. Andújar necesita corresponsable', en su tercera edición, recibió una subvención de 39.815, euros. En este sentido, la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad ha publicado en este mes de agosto la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, universidades públicas y entidades locales, para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la Consejería, para este año 2026. Estas subvenciones están gestionadas por la Junta de Andalucía y financiadas con créditos finalistas provenientes de la Administración General del Estado con cargo al Plan Corresponsables.

En concreto, se trata de tres líneas de subvenciones para la realización de proyectos en el marco del Plan Corresponsables, mediante la creación de servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de familias con personas menores a cargo de hasta 16 años o con discapacidad reconocida de hasta 21 años, promoviendo la corresponsabilidad de mujeres y hombres y la igualdad de género, así como el fomento del empleo en este sector profesional; además, en el caso de las universidades públicas, la formación para el impulso de modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables.

Entidades locales

La Junta de Andalucía asume para la línea 3, dirigida a entidades locales, el 87,5% de la financiación, aportando las entidades locales el resto. A ellas podrán concurrir los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Para toda la provincia de Jaén, los proyectos financiados suponen 1,2 millones de euros. El plazo de solicitudes de esta convocatoria está abierto hasta el próximo 10 de octubre.