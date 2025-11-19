Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta de las empleadas de la ayuda a domicilio el pasado día 8 de noviembre en la ciudad. GONZÁLEZ

Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia

POLÍTICA ·

La secretaria general del PSOE dice que las empleadas de ayuda a domicilio no están reconocidas y pide dignidad con los frágiles

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

La secretaria general del PSOE de la ciudad, Micaela Navarro, cataloga como «vergonzoso», lo que está sucediendo con las listas de espera en la ... atención a las personas dependientes. Navarro percibe por parte de la Junta de Andalucía una falta de sensibilidad hacia personas con necesidades perentorias. «Es inadmisible que pasen más de dos años espera, y hay personas que reciben notificaciones en sus casas para ver su discapacidad a efectos legales, si haber pasado por el centro base, donde solicitaron su revisión». Hace esta aseveración porque deduce que no hay personal suficiente en los centros base, aunque ve bien que lleguen esas notificaciones. Aquí cifra la tardanza en un año y medio, aproximadamente.

