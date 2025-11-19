Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia

La secretaria general del PSOE de la ciudad, Micaela Navarro, cataloga como «vergonzoso», lo que está sucediendo con las listas de espera en la ... atención a las personas dependientes. Navarro percibe por parte de la Junta de Andalucía una falta de sensibilidad hacia personas con necesidades perentorias. «Es inadmisible que pasen más de dos años espera, y hay personas que reciben notificaciones en sus casas para ver su discapacidad a efectos legales, si haber pasado por el centro base, donde solicitaron su revisión». Hace esta aseveración porque deduce que no hay personal suficiente en los centros base, aunque ve bien que lleguen esas notificaciones. Aquí cifra la tardanza en un año y medio, aproximadamente.

En este sentido indica que la empleadas que se dedican a a la ayuda a domicilio y a la atención a las personas dependientes, «no ven reconocido el trabajo que desarrollan y no todo el mundo tiene esa actitud que sirva para atender a las personas en los momentos más delicados de nuestra vida». Navarro ha conocido casos de personas que llevan ya un año esperando los resultados de una prueba radiológica, «que todavía no están el lista de espera, porque entras en ella en el momento que te llaman y te dan la cita, pero hasta que no se produce esa llamada tu estás en el limbo, es más tienen cita para rehabilitación y todavía no saben de lo que les van a rehabilitar porque no conocen el resultado de su prueba radiológica», relata.

Con dignidad

La secretaria general de los socialistas andujareños pide que las personas que está en estas listas de espera vivan su vida con dignidad.