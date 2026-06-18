El mes de julio llegará a Andújar con propuestas culturales novedosas

La concejalía de Cultura ha programado para el próximo mes de julio unas actividades que animarán y refrescarán las tórridas noches veraniegas en la ciudad ... andujareña.

La Plaza de España se transformará en un auténtico escenario de ensueño para vivir una de las noches más especiales del verano. El día 3 de julio, a partir de las 22:00 horas, la Plaza de España se iluminará exclusivamente con la luz de cientos de velas para acoger una experiencia donde la música y el patrimonio se unirán en un ambiente mágico, íntimo e inolvidable.

La edil de Cultura, Azucena Cepedello, indicó en la presentación que esta iniciativa pretende fusionar la belleza de este entorno monumental, envuelta por el resplandor de las velas, «que crearán una atmósfera íntima y llena de encanto para disfrutar de una velada diferente en el corazón de la ciudad al inicio del verano», indicó en la presentación de este espectáculo, Azucena Cepedello.

Festival de Títeres

Y este verano llega una gran novedad para disfrutar en familia con el I Festival de Títeres 'El Jardín de los Títeres'. Todos los jueves de julio, el Jardín del Alfarero se llenará de historias, personajes entrañables y mucha diversión en una propuesta pensada para pequeños y mayores. Uno de los promotores de esta iniciativa, Antonio Pino, indicó que se recrearán a través de las marionetas 'Got pop', 'Peneque', 'La Ratita Presumida' y 'Caperucita Roja'. La entrada será de tres euros para mayores de tres años, canjeable por una consumición añadiendo solo un euro. Los espectáculos se desarrollarán los días, 9, 16, 23 y 30 de julio, a las nueve y media de la noche en el Jardín del Alfarero.