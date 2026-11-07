El mercado medieval profundiza en la historia local

El Mercado Medieval 'Andújar 1466, la muy noble y muy leal', convierte este fin de semana a los jardines del Paseo de Colón en un ... espacio de ambientación histórica y actividad cultural. La apertura oficial contó con una representación teatral de los acontecimientos que dieron lugar a uno de los reconocimientos más destacados de la historia de la ciudad.

El mercado toma como referencia el 23 de noviembre de 1466, fecha en la que el rey Enrique IV concedió a Andújar el título de 'Muy Noble y Muy Leal' como reconocimiento a su fidelidad durante la guerra civil castellana. En este episodio histórico tuvo un papel destacado la defensa de la ciudad por Pedro de Escavias y su apoyo al bando realista junto al Condestable Miguel Lucas de Iranzo. A través de personajes históricos y ficticios, recreaciones y escenas teatralizadas, esta edición propone acercar este capítulo de la historia local a los visitantes y a las nuevas generaciones, convirtiendo el patrimonio histórico en el hilo conductor de la programación.

El alcalde, Francisco Carmona indica que esta actividad subraya la apuesta municipal por un turismo de calidad que genere actividad y oportunidades para la ciudad. El Mercado Medieval forma parte del programa de animación de las Rutas de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén, impulsado y subvencionado por la Diputación Provincial, y supone el cierre de la programación de estas rutas en la presente edición, como destacó la diputada provincial de Medio Ambiente, Isabel Uceda.

Historia y economía

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico de Andújar y generar actividad económica mediante la llegada de visitantes, favoreciendo también al comercio y la hostelería local. La propuesta combina la recreación histórica con una oferta comercial y gastronómica que reúne productos y sabores de distintos puntos de la península, además de novedades como los helados tailandeses y diferentes propuestas de comida asiática.

El recinto cuenta con un campamento medieval con exposición de espadas y armaduras, recreación de la vida militar, escuela de esgrima, tiro con arco y juegos participativos. A ellos se suman la danza, acrobacias y los espectáculos de fuego.