LA PROPUESTA VIENE ESTE AÑO CON CAMBIOS GONZÁLEZ

El Mercado Medieval se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Parque de Colón

Viene con una renovada propuesta cultural y turística estrenando ubicación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:47

El Ayuntamiento de Andújar celebrará, del 21 al 23 de noviembre, una nueva edición del Mercado Medieval, que este año se celebrará en el Parque ... de Colón, estrenando así ubicación con el objetivo de mejorar la accesibilidad, ampliar el espacio de actividades y ofrecer una experiencia más cómoda para visitantes y artesanos. La actividad forma parte del programa provincial «Vive Castillos y Batallas» y cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Jaén.

