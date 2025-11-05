El Mercado Medieval se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Parque de Colón

El Ayuntamiento de Andújar celebrará, del 21 al 23 de noviembre, una nueva edición del Mercado Medieval, que este año se celebrará en el Parque ... de Colón, estrenando así ubicación con el objetivo de mejorar la accesibilidad, ampliar el espacio de actividades y ofrecer una experiencia más cómoda para visitantes y artesanos. La actividad forma parte del programa provincial «Vive Castillos y Batallas» y cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Jaén.

Bajo el título «La Leyenda del Judío Leví», el mercado continúa la línea de puesta en valor del pasado medieval de Andújar y su patrimonio legendario, reforzando el atractivo histórico y cultural de la ciudad. La programación incluye mercado de artesanía y gastronomía, actividades teatrales y musicales, espectáculos de cetrería y fuego, talleres infantiles, charlas divulgativas y pasacalles.

El evento pondrá el foco en la convivencia de las tres culturas —cristiana, judía y musulmana— y contará con recreaciones de la leyenda del Judío Leví, además de la participación de asociaciones locales vinculadas a la historia y el patrimonio de la ciudad.

El concejal de Turismo, Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha destacado que «este Mercado Medieval es ya una cita consolidada que proyecta la riqueza cultural de Andújar, atrae visitantes y dinamiza la economía local». Martínez ha subrayado también la importancia del cambio de ubicación: «Este año damos un paso más, llevando el mercado al Parque de Colón para mejorar la experiencia del público, adaptarnos a las necesidades del evento y seguir creciendo como referente turístico en la provincia».

Asimismo, el concejal ha puesto en valor la dimensión participativa del programa: «Contamos con asociaciones y colectivos locales, porque este mercado también es un reconocimiento a quienes trabajan día a día por difundir la historia y el patrimonio de Andújar».