El mejor escaparate y ejemplo de la diversificación de la economía local

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Este viernes ha arrancado en el pabellón ferial la décimo cuarta edición de la Feria Multisectorial 'Ciudad de Andújar, que se celebra hasta el próximo domingo día 28 de septiembre. Este evento aglutina a 55 expositores que representan sectores estratégicos como la agricultura, apicultura, comercio, servicios, tecnología, turismo y automoción. Supone un escaparate del potencial empresarial de la ciudad y un apoyo directo a emprendedores, profesionales y al tejido productivo local.

El alcalde, Francisco Carmona, constató en el acto inaugural que esta feria es un símbolo del esfuerzo colectivo de una ciudad que avanza, «que apuesta por el desarrollo económico, turístico y social sin perder su identidad» remarcó el regidor. La Concejalía de Promoción, Comercio y Turismo ha introducido mejoras en la organización, como un nuevo espacio destinado a presentaciones comerciales con cobertura de medios de comunicación, y la interconexión entre pabellones mediante una carpa que centraliza la exposición, haciendo más atractivo y cómodo el recorrido para los visitantes.

La programación incluye actividades como catas de aceite de oliva y miel, presentaciones comerciales, turismo activo, ocio infantil y actuaciones musicales. Entre los grandes atractivos destacan la exhibición de Bike Trial con el campeón mundial Pablo Adame, el torneo de corte con hachas y moto sierras, el concurso de manejabilidad de tractores y la muestra del Club de Vehículos Históricos Ciudad de Andújar. En el marco del Día Internacional del Turismo, la feria refuerza además la imagen de Andújar como Destino Turístico Inteligente y Destino Starlight, ampliando su oferta de horarios y servicios para responder a la demanda de visitantes. El Ayuntamiento agradeció la implicación de todos los participantes y la colaboración de los patrocinadores principales, Caja Rural de Jaén y Almacenes Guerra Arenas, cuyo apoyo considera fundamental para consolidar esta cita.

Junta de Andalucía

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, subrayó el posicionamiento de la Feria Multisectorial de Andújar como ejemplo de innovación en el sector agrícola, además de otros como la ganadería, el turismo, la automoción o la tecnología. «Andújar, como cabecera de comarca, de la mano de sus empresarios y de los sectores productivos, exhibe la diversificación de la economía local», constató Estrella. El delegado del Gobierno subrayó la trayectoria de esta feria, como escenario para dar a conocer la innovación en todos los sectores productivos que confluyen en la economía local. Puso en valor los más de 1.500 agricultores beneficiados por la última convocatoria de esta línea de ayudas, de los que más de 20 pertenecen a Andújar, con una inversión de 1,2 millones de euros.

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, destacó la importancia de la feria como punto de encuentro y de intercambio de ideas y productos. «Una ciudad con un tejido empresarial fuerte es una ciudad dinámica y viva», afirmó Uceda. La diputada felicitó a las empresas que participan en este espacio concebido como un escaparate de innovación y tradición.