Medio Ambiente instalará el nuevo contenedor para residuos orgánicos

La medida se implanta en colaboración con RESURJA para avanzar hacia un municipio más limpio y comprometido con el medio ambiente

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:36

jar. La concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con la empresa pública RESURJA, ha puesto en marcha una importante mejora en el servicio de recogida de residuos, con la incorporación del nuevo contenedor marrón destinado a los residuos orgánicos.

Esta iniciativa refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático. El edil del ramo, Emilio Rodríguez, destacó la importancia de esta medida indicando que el objetivo es que todos los residuos orgánicos, principalmente los restos de comida, se depositen en estos nuevos contenedores con el fin de crear un compost de calidad, «que podremos aprovechar en nuestra agricultura. Invitamos a los vecinos y vecinas a participar en las charlas y a informarse sobre el buen uso de estos contenedores», dijo.

El nuevo contenedor, que se incorporará próximamente en diferentes puntos del municipio, está destinado a la recogida de restos orgánicos generados en el hogar, como restos de frutas, verduras, carne, pescado, pan, cáscaras, posos de café o papel de cocina usado, entre otros. Su correcta separación permitirá la producción de compost de alta calidad, un fertilizante natural que se utilizará en la agricultura, reduciendo el volumen de residuos que llegan al vertedero y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su descomposición.

Se complementará

Además de este nuevo contenedor marrón, se mantendrán los ya habituales: amarillo (envases), verde (vidrio), azul (papel y cartón) y el contenedor gris o de resto, que quedará destinado exclusivamente a los residuos no reciclables.

Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema y facilitar la adaptación ciudadana, el Ayuntamiento ha lanzado la campaña de sensibilización 'Tus residuos orgánicos de hoy. La cosecha de mañana', que incluye acciones informativas y puntos de atención a la ciudadanía. En estos espacios, los vecinos podrán resolver dudas y recoger su kit de la orgánica, compuesto por un cubo aireado, bolsas compostables y material explicativo. Además, se ofrecerán charlas formativas como la que se celebró ayer por la tarde en la Casa Municipa de Cultura.

El gerente de RESURJA, Arturo Calzado, agradeció la sensibilidad mostrada por el Consistorio por acoger esta experiencia piloto que se va a implantar en la provincia. Indicó que la intención que persigue es la consecución de un comspost de gran calidad. Técnicos de la Diputación estuvieeron informando.

