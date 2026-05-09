Medio Ambiente apremia a la elaboración de los planes de autoprotección contra incendios

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Medio Ambiente, ha lanzado un llamamiento a la prevención ante la proximidad del periodo estival, incidiendo ... en la importancia de contar con los planes de autoprotección y prevención de incendios actualizados, especialmente en zonas como Las Viñas, así como en el cumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza de solares.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha recordado que «hemos sufrido en Andújar dos incendios en estos dos años anteriores, uno en el Encinarejo y otro en el entorno de Las Viñas», subrayando la necesidad de reforzar las medidas preventivas en estas fechas. En este sentido, ha insistido en que todos los propietarios deben disponer de sus planes de autoprotección y prevención de incendios «al día y aprobados», destacando que la tramitación de estos documentos es gratuita y puede realizarse a través del registro municipal, con asesoramiento disponible desde la propia Área de Medio Ambiente.

Entre las medidas obligatorias que deben contemplar estos planes, se encuentra la creación de una franja de seguridad sin vegetación en torno a las viviendas —recomendada de al menos 15 metros y preferiblemente ampliable hasta 30 metros—, el mantenimiento de tejados limpios y el uso de materiales ignífugos, así como la eliminación de acopios de materiales inflamables dentro de las parcelas.

Asimismo, se recomienda garantizar la disponibilidad de puntos de agua, como piscinas, para facilitar las labores de extinción, y mantener en buen estado los caminos de acceso y evacuación, incluyendo cunetas y viales. La instalación de hidrantes en aquellas zonas donde sea posible también contribuiría a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Rodríguez ha señalado que «los incendios son catástrofes que no solo afectan al medio natural, sino también a nuestras propiedades y a la seguridad de las personas», recordando además que hasta el 31 de mayo se pueden autorizar labores de prevención por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

A partir del 1 de junio, queda prohibido el uso de maquinaria de combustión en el monte, por lo que ha instado a realizar durante el mes de mayo todas las tareas de mantenimiento necesarias. Ante cualquier indicio de incendio o situación de riesgo, se recomienda contactar de inmediato con el servicio de emergencias 112.

Limpieza de solares

En paralelo, el Área de Medio Ambiente ha informado del refuerzo en la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la limpieza de solares. Este año, en lugar de realizar notificaciones individuales, se ha optado por una campaña informativa a través de medios de comunicación, con el objetivo de recordar la obligación de mantener los terrenos en adecuadas condiciones de salubridad e higiene.

El concejal ha explicado que esta medida responde a las numerosas quejas vecinales que se registran cada año por la presencia de roedores, insectos, acumulación de residuos y riesgo de incendios en parcelas sin mantener. En este sentido, se recuerda a los propietarios la necesidad de proceder a la limpieza de vegetación, retirada de residuos y realización de tareas de desinfección, desratización y desinsectación.

El Ayuntamiento ya está actuando sobre los aproximadamente ochenta solares de titularidad municipal, ejecutando labores de limpieza y mantenimiento, por lo que se insta a los propietarios privados a actuar en la misma línea. Se recomienda que estas tareas se lleven a cabo antes del 31 de mayo, coincidiendo con las condiciones más favorables para el desbroce, con la vegetación aún verde y antes del inicio del periodo de mayor riesgo. El Área de Medio Ambiente incide en que la colaboración ciudadana es clave para prevenir incendios, mejorar la convivencia y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene en todo el municipio.