Mayo, mes de....

Hasta ahora, en Andújar, como en el resto de las ciudades españolas, especialmente andaluzas, era el mes calificado de las flores. Poco a poco, coincidenciade celebraciones, hicieron que durante este mes, se fuera 'rellenando de procesiones, manifestaciones de la religiosidad popular, que han ido 'in crescendo' de tal manera, que no sé yo si en detrimento de las primitivas o es que lo mucho cansa o no sabemos dar su verdadero sitio a cada cual.

Normalmente y por Liturgia ha coincidido, desde siempre, en este mes, antes denominado de las flores, las procesiones de la Patrona, primero, la imagen de la Virgen de la Cabeza de la ermita, tras su novena en la iglesia parroquial de San Miguel, a su lugar permanente y días más tarde la del Patrón San Eufrasio, en su festividad. Nunca se solaparon la una a la otra; matiz diferente siempre tuvieron, habiendo años, incluso en que veíamos como una era más lúcida que la otra y a la inversa.

Hoy, en el año 2024, no sólo no se solapan, ni siquiera sobresalen una sobre la otra. Triste es decirlo, pero es la voz de la calle, de quienes contemplan esos desfiles de unos cortejos procesionales que dejan mucho que desear y no precisamente por la voluntad que ponen sus organizadores, juntas de gobierno, pero permítanme que les diga, que no dan la imagen que quieren o pretenden. Esa imagen de costaleros en mangas de camiseta, calle arriba y calle abajo, nada que ver con aquellos Caballeros Servidores; ¿tan difícil es?, Dónde aquellas hileras de mujeres ataviadas con la mantilla española o aquellos grupos masivos de hombres acompañando a la imagen o aquel cuerpo de diputados, anteriores hermanos mayores, banda blanca en su pecho?.

En el cortejo de San Eufrasio se han ido perdiendo su niños y niñas vistiendo sus trajes de Primera Comunión, y otros como en la de la Patrona, las mantillas; sus anteriores hermanos mayores y actuales hacen el esfuerzo, que como en el caso de la Patrona se refleja en unos paso, con exhornos florales exquisitos que quieren mostrar la autentica devoción sobre cada uno de los titulares. Por liturgia, en la mayoría de la veces, también la imagen de la Divina Pastora también se suma a estos desfiles procesionales en el mes de mayo, que en su día bulliciosa y multitudinaria, también ha visto reducido sus cortejos. Paralelamente a estos, supuestamente grandes cortejos, han nacido otra serie de 'procesiones'. Se trata de las de las cruces, nueva incorporación en el acervo iliturgitano, la del fundador de los Hermanos de la congregación de la Salle y la del colegio del Divino Pastor , de las Madres Franciscanas y su imagen de la Divina Pastora, cuya advocación siempre presidió, primero la capilla del antiguo colegio, hoy la entrada del mismo.

Curioso resulta que, estas nuevas incorporaciones van acumulando mayor asistencia que las tradicionales que lo hacían este mes de mayo. Es malo, es negativo, creemos que no, pero…que cada cual piense lo que considere si con tanta 'religiosidad popular' no estamos desvirtuando la, si se permite 'tradicional'. Por no añadir la de las advocaciones de la pedanías, más atrayentes cada día. Menos mal que, a Dios gracias, no sólo de procesiones vive la ciudad de Andújar y trabajan los concejales de la Corporación Municipal. Que paralelamente hemos tenido una serie de convocatorias y actividades de grandes proyecciones, no sólo culturales, sino lo más importante, económicas. Así, la ciudad fue una de las cuatro sedes españolas de la XVI Jornada de Puerta al Exterior de CaixaBank en 2024 que reunió a empresas exportadoras y donde empresas de la zona de Andújar ampliaron sus contactos internacionales a los empresarios locales y regionales el acceso a esos comercios.

Esta actividad representó una oportunidad para que las empresas de Andújar y alrededores ampliaran su visión y capacidades internacionales, impulsando así el crecimiento económico y la competitividad en un entorno globalizado. Pero también la ciudad fue sede de un congreso en el que se reivindicó que Andújar fue el germen del hito para la Autonomía con la Junta Suprema de las Andalucias en 1835, dentro del Congreso Internacional 'El origen del regionalismo en la Europa contemporánea'; dirigido por el catedrático de la UJA, Miguel Ángel Chamocho.. Mientras los estudiantes conocían la investigación y el humanismo de la VI Feria de las Ciencias o se incorporaban nuevos a la historia local, como 'El señor de Peñallana' de Ángel Cabezas.