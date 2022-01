MÁS DE LO MISMO

Esta es la historia de nunca acabar. Cuando parece que el tema Educación ha conseguido una cierta calma, se reactiva el de la Sanidad. Escribíamos, la pasada semana, que para la Junta de Andalucía habían sido estas las dos consejerías considerada como las niñas bonitas de la legislatura. Pues bien, todo parece indicar que los partidos de la oposición, de PSOE hasta Vox, que en su día no lo era, no lo consideran así, y cuando Sevilla se resfría, Andújar estornuda, plataforma de allí para abajo y plataforma que te crio de alcaldes por la Sanidad Pública, cuando el tema Alto Guadalquivir parecía aparcado, una vez que desde el día 1 de Enero pasase al SAS, el personal sanitario anda amoldándose a la nueva figura, pero el tema continua siendo político y más de partido, como de forma inconsciente se le escapase a la portavoz socialista en el Parlamento.

La plataforma jiennense que exige la paralización del deterioro del sistema sanitario andaluz, cuenta con el apoyo y la inclusión del alcalde iliturgitano que, como representante institucional de los vecinos y vecinas, va a seguir exigiendo que se devuelva la atención de calidad que había previa a la pandemia, mayor inversión y un gran acuerdo social que asegure la calidad y la sostenibilidad del sistema , pero se le ha olvidado añadir algo que con gobierno del PSOE quitaron a esta ciudad, la segunda unidad de urgencias, recordando que el término de la localidad de Andújar es los suficientemente grande, como que para que la única unidad existente presta un servicio en la zona de la sierra, difícilmente puede atender otro en el centro de la ciudad.

A otras, con menos término y menos población se lo restituyeron antes de dejar el gobierno y ahora no se acuerdan de pedirlo, cuando tan urgente es como otra cualquier medida devenida, guste o no de la situación anterior a la que se le ha sumado las consecuencias de la pandemia. No entro en la guerra de cifras de médicos y enfermeras, porque cada uno da las que mejor le cuadran, pero sí que son cifras que se solucionan con dinero, si hay dinero se podrá contratar más personal, pero si no hay presupuesto, lo que siempre se dijo, lo que no está presupuestado no existe, en este caso, no se puede hacer.

Que lo que era una consejería clave en la legislatura de los populares se ha convertido en su punto débil, como consecuencia de la situación sanitaria y la falta de medios, es algo que la oposición está aprovechando, como caballo de batalla electoral, que al fin y a la postre es de lo que se trata, derribar al gobierno y adelantar las elecciones. No sé porque, cuando comenzamos a respirar un poquito, que tampoco es mucho, nos encanta dedicar el dinero en elecciones, cuando tanta falta hace, por ejemplo, en eso, en invertir en Sanidad.

Y por temas de Salud, concejales con covid, el pleno de la Corporación Municipal tuvo que dejar sin debatir las mociones de los grupos políticos y sacar adelante los acuerdos con el voto de calidad del alcalde. Si hubo unanimidad, entre otros, de la aprobación de la concesión del servicio público de regulación de aparcamiento subterráneo en la Plaza Rivas Sabater y en calle Quintería o la declaración de interés social para la actuación de desarrollo de la actividad cinegética y forestal en la finca Barranco de San Miguel del Encinarejo, que lógicamente supondrá riqueza para el municipio, como será el impulso de la artesanía local, con la feria 'Creado en Andújar en el próximo mes de marzo. Mes al que se sumará Andújar Flamenca, cuya edición se presenta hoy y que como el anterior proyecto es una conjunción de colaboración entre Cámara de Comercio, Ayuntamiento y Diputación Provincial y a los que de alguna manera, se suma la Junta de Andalucía.

Andújar Flamenca ya tiene a La modelo, actriz y empresaria, Laura Sánchez, premio Andújar Flamenca Glamour 2022, que sin duda será uno de los atractivos de la convocatoria y que prueba, una vez más por donde se mueven los organizadores de tan singular evento, plenamente consolidado, que ya trasciende los límites incluso regionales, alcanzando una proyección nacional.