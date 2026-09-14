María García enfila el trono mundial de la belleza inclusiva e integradora

La andujareña María García, de 20 años de edad, aspira a conquistar la cima de la belleza mundial y el compromiso social, porque representará a ... España en el certamen Universal Woman, que se va a celebrar en Camboya, entre los días 29 de septiembre y 12 de octubre. El certamen recibe participantes de entre 20 y 45 años, sin requisitos de estatura, peso o estado civil, promoviendo una visión más inclusiva e integradora de la belleza femenina.

Para llegar a participar en este concurso mundial, María García, fue coronada Miss Grand Jaén 2024, y en junio de este año, María se proclamó Universal Woman Spain en la gala Miss Grand Spain que se celebró en Canarias. El título no solo valoró su derroche de belleza, sino también la inteligencia, la cercanía, la capacidad de inspirar y el compromiso social. El título le concedió el pase directo para representar a España en el prestigioso certamen de Universal Woman.

A María le apasiona el mundo de la moda desde muy pequeña. Se muestra muy orgullosa por el apoyo que ha recibido en este camino para llegar a este concurso internacional. Aparte de la ilusión que conlleva llegar lo más lejos posible, esta joven andujareña está adquiriendo una gran experiencia, que le está suponiendo enriquecer su bagaje personal. «Estoy dando clases de oratoria, de inglés, y pasarela porque quiero ganar y disfrutar de la experiencia, ya que es una oportunidad que se me ha dado y no quisiera desaprovecharla», señala. Aún así, María mantiene los pies en el suelo y no piensa en ningún momento abandonar sus estudios de Enfermería que está cursando en Córdoba, pase lo que pase en el concurso. «Lo primero son mis estudios, porque los concursos de belleza, que si es verdad que me encantan pero los considero como mi afición», admite muy segura.

Otra afición

María García posee otra afición; el baile flamenco y se le conoce con el sobrenombre de 'La Golondrina'. Suele ser asidua en la sede de la peña flamenca Los Romeros de Andújar. «A mi abuelo materno le conocían como el 'golondrino', por eso me llamaron así ». Detrás del amor , que le profesa por la Enfermería, la Medicina y el baile, se encuentran varias historias personales y familiares muy directas en la vida de María. Pues el baile la puede ayudar en el concurso a María en la prueba de talento que tendrá que realizar. Una disciplina el baile, que aunque también la considera un hobby, dice que no la dejará. María competirá por esta corona con unas 50 participantes de todo el mundo. Partirá el día 28 de septiembre para someterse a toda clase de pruebas como actividades y entrevistas, «no solo buscan la belleza, sino también valoran mucho la personalidad, la inteligencia, y una serie de valores», relata. Los días claves serán del 8 al 10 de octubre, donde se desarrollará la fase preliminar, y de su resultado, puede permitirle llevarla muy lejos en este prestigioso concurso.

Preparación

María se está preparando de una forma concienzuda para llegar lo más lejos posible y dejar el pabellón de Andújar muy alto a nivel mundial. Ya, en los certámenes que ha ido participando, ha logrado grandes resultados, lo que demuestra que se toma muy en serio este tipo de concursos, porque ha recogido sus frutos. «Aunque parto con una gran ilusión y las máximas aspiraciones, pase lo que pase siempre me llevaré una gran experiencia», garantiza.

En este certamen habrá hasta cuatro finalistas y aunque sabe de que la empresa no es nada fácil, María lo va a dar todo por la pasión que le profesa al mundo de la moda, por la gente que le está apoyando y confía ciegamente en ella, por su familia y por sus seres más queridos que ya no se encuentran entre nosotros.