Una marcha intergeneracional propicia el fomento de hábitos saludables

La ciudad celebró ayer la Marcha Intergeneracional con motivo del Día Mundial de la Salud, bajo el lema 'En Movimiento por la Salud Andújar Conectes ... Salud'.

La actividad contó con la participación de alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria de los centros educativos del municipio, talleres de mayores de Servicios Sociales Comunitarios, centros residenciales de personas con necesidades especiales, así como diversas asociaciones del ámbito social y sanitario. En total, alrededor de 1000 personas se sumaron a la marcha, convirtiéndose en un encuentro masivo que fomentó la promoción de hábitos saludables y el envejecimiento activo.

Prevención

El concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel Mezquita, señaló que esta iniciativa reforzó la importancia de la salud, la prevención y el bienestar en la comunidad andujareña. Mezquita también destacó la novedad de este año, que consistió en la inclusión de centros residenciales de personas con necesidades especiales.

El próximo día 16 de abril, en el Palacio de los Niños de Don Gómez, habrá un taller de primeros auxilios dirigido al alumnado de Educación Primaria, con el objetivo de dotarles de habilidades básicas para responder ante situaciones de emergencia en su hogar o en el colegio.

La programación organizada por el Ayuntamiento incluye otras actividades de sensibilización y promoción de la salud durante todo el mes de abril, como talleres sobre hábitos de vida saludable, nutrición equilibrada y conocimiento de los recursos sanitarios disponibles en la ciudad.

La marcha de ayer puso de manifiesto la implicación activa de la ciudadanía y el trabajo conjunto de centros educativos, asociaciones y servicios municipales, en un evento que afianzó los valores de convivencia, participación y un mayor cuidado colectivo de la salud.

Manifiestos

Los alumnos Flavio e Irene leyeron unos manifiestos donde hicieron un llamamiento para que se apoyara de una forma decidida a la ciencia en aras a la protección de la salud de las personas, los animales y las plantas de todo el planeta, para contribuir al avance de la humanidad. «Un científico tiene en su mano el destino de los humanos, pues en sus manos está que vivamos más y mejor», propugnaron ambos jóvenes en la lectura tras la marcha y durante la convivencia intergeneracional que tuvo lugar en el Parque de las Vistillas. Esta actividad fomentó el ejercicio físico, los hábitos saludables y el bienestar, uniendo a distintas generaciones en torno a la importancia de cuidar la salud.