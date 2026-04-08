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Niños, adultos y mayores se unieron en una actividad desarrollada en Las Vistillas para ponderar en la importancia de cuidar la salud. GONZÁLEZ

Una marcha intergeneracional propicia el fomento de hábitos saludables

SALUD ·

Cerca de 1.000 participantes se suman a la iniciativa 'En Movimiento por la Salud Andújar Conectes Salud' organizada por el Ayuntamiento

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 8 de abril 2026, 14:28

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La ciudad celebró ayer la Marcha Intergeneracional con motivo del Día Mundial de la Salud, bajo el lema 'En Movimiento por la Salud Andújar Conectes ... Salud'.

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