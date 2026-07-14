Manuel Fernández se reúne con Javier Camello, el nuevo presidente de la Cámara de Andújar

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mantenido este martes un encuentro institucional con el nuevo presidente de la Cámara Oficial de Comercio, ... Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello, a quien ha felicitado por su reciente nombramiento al frente de la entidad cameral y le ha deseado éxito en esta nueva etapa de responsabilidad.

La reunión ha servido como primera toma de contacto entre ambas instituciones para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la situación económica de Andújar y su comarca, así como los principales retos y oportunidades para el fortalecimiento del tejido empresarial y comercial del territorio.

En este sentido, Manuel Fernández ha destacado los más de 100 millones de euros que el Gobierno de España impulsa en la ciudad de Andújar a través de proyectos que «no sólo vendrán a mejorar las infraestructuras y los servicios a la ciudadanía, sino que también están repercutiendo en la creación de empleo y la dinamización económica de Andújar y su comarca».

Así ha subrayado la veintena de proyectos por valor de más de 52,5 M€ que ejecutará el Ayuntamiento, con financiación 100 % del Ministerio de Política Territorial con el fin de hacer frente a los daños producidos en infraestructuras municipales tras el temporal y prevenir futuras inundaciones en el eje del río Guadalquivir. A ello hay que sumar otros seis millones de apoyo al sector agrícola, entre otras cantidades para la mejora de caminos y el abono de las reparaciones que con urgencia tuvo que realizar el municipio tras las borrascas.

Fernández también ha hecho referencia a otros proyectos estratégicos financiados con fondos europeos para avanzar en la transformación urbana y ambiental de Andújar, como la estrategia EDIL, dotada con 10,5 millones de los que nueve, proceden de fondos FEDER y 1,5 corresponden a la cofinanciación local. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsa distintas iniciativas que permitirán movilizar 6, 2 millones en la localidad, entre ellas, el proyecto «Besando y Abrazando el Guadalquivir», financiado con 2, 7 millones.

Juntos a otras ayudas procedentes del Plan de Recuperación del Gobierno de España con fondos NG dirigidas, entre otros, a la humanización y peatonalización de áreas estratégicas del casco histórico de Andújar, el subdelegado también ha valorado «la importante inversión movilizada» para finalización y licitación de los proyectos de rehabilitación integral del firme en la A4 entre Bailén y Lopera.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha destacado la labor que desempeña la Cámara de Comercio como interlocutora del tejido productivo y como entidad de referencia en el apoyo a las empresas, los autónomos y los emprendedores, especialmente en ámbitos como la formación, la digitalización, la internacionalización y el impulso a la actividad económica.

Asimismo, ambas partes han coincidido en la importancia de reforzar la colaboración institucional para favorecer iniciativas que contribuyan a la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de la comarca. En este sentido, el subdelegado ha trasladado la voluntad del Gobierno de España de «mantener un diálogo permanente con los agentes económicos y sociales para avanzar en proyectos que redunden en el bienestar de la ciudadanía y en la competitividad de las empresas».

Por su parte, Javier Camello ha agradecido la disposición mostrada por la Subdelegación del Gobierno para mantener una interlocución cercana y ha trasladado su compromiso de trabajar desde la Cámara de Comercio de Andújar para seguir ofreciendo servicios de calidad al tejido empresarial, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando la cooperación entre las instituciones.