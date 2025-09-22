Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MANUEL FERNÁNDEZ CON MIEMBROS DE LA EJECUTIVA LOCAL DEL PSOE. ANDÚJAR IDEAL

Manuel Fernández destaca el compromiso del PSOE con el futuro de la ciudad

El miembro de la ejecutiva provincial del PSOE ha enumerado proyectos como la ribera de río, el arreglo de las murallas árabes o la nueva comisaría

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:33

El miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, ha visitado este lunes la sede de la agrupación local de Andújar para poner en valor el «férreo compromiso del Gobierno de España con la ciudad y la provincia», durante un encuentro con militantes en el que también ha estado acompañado por la secretaria general, Micaela Navarro y miembros del Grupo Municipal Socialista.

En este sentido, explicó que Andújar es una de los municipios más beneficiados por distintas subvenciones, procedentes de fondos europeos, «que permiten desarrollar proyectos de calado, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del territorio». Entre estos proyectos se encuentra la Regeneración de la Ribera del Guadalquivir y el nuevo Parque Fluvial que comunica el Puente Romano con el Molino de las Aceñas, contando con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros.

Igualmente, enumeró otros proyectos que tienen el sello del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE, como es el caso de la nueva Comisaría de Policía Nacional, las mejoras en las instalaciones deportivas de la Piscina Cubierta, la conservación de los lienzos de muralla y torreones medievales o los más de cuatro millones de euros destinados al Hospital Alto Guadalquivir, «aunque el gobierno de la Junta de Andalucía se empeñe en ocultar la procedencia de estos fondos», lamentó.

La antítesis

El portavoz del grupo municipal Socalista, Manolo Vázquez afirmó que el Partido Socialista sigue demostrando ser el mejor aliado para el presente y el futuro la ciudad, «mientrans que el PP desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento se dedica a desmantelar el Hospital Comarcal, a engañar a la ciudadanía, ocultando información sobre determinados proyectos y a subir impuestos para derrochar el dinero público en fiestas y propaganda», refutó Vázquez.

El PSOE de Andújar mostró satisfacción ante la ejecución de proyectos que, si redundan en la calidad de vida de la ciu dadanía, a pesar de que el gobierno del Partido Popular pretenda colgarse medallas que no le corresponden», aseveró.

