Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IMAGEN RETROSPECTIVA DE MANUEL EXPÓSITO. CEDIDA

Manuel Expósito Lara, cenital pebetero de la cerámica andujareña

OPINIÓN ·

Andújar tiene una historia artesanal extraordinariamente fértil, diversa y única y en cuanto a su actividad alfarera tuvo una inmensa vitalidad y difusión

ALFREDO YBARRA

ZAGUÁN

Lunes, 19 de enero 2026, 19:03

Comenta

Desde los albores de la humanidad la artesanía ha sido un valor inmenso para los pueblos ya que respondiendo a sus necesidades, se significa por ... una pulsión creativa. Es un pilar de su identidad y patrimonio cultural, que habla de los vínculos emocionales de un pueblo. Preserva tradiciones ancestrales, impulsa la economía y la singularidad local frente a la globalidad impersonal, conectando además a las personas con sus raíces y narrando la historia de una comunidad a través de objetos únicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ascienden a 40 los muertos tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
  2. 2 «Necesito que vengas, estoy encerrada en el baño y hay uno que me quiere forzar»
  3. 3

    Batalla campal en Otura durante un partido con el Arenas: 14 expulsados
  4. 4 La empresa de marketing granadina que aspira a convertirse en líder nacional
  5. 5 Gráficos | Lo que sabemos del accidente de tren en Adamuz
  6. 6 El pueblo de Granada que ha marcado la mínima de Andalucía esta madrugada
  7. 7 La circulación de los AVE entre Andalucía y Madrid estará suspendida al menos durante toda la jornada del lunes
  8. 8

    «Nenes, convocada una barbacoa costeada por el sindicato para cerrar acuerdos»
  9. 9 Los familiares buscan a los desaparecidos de la tragedia de Adamuz
  10. 10 Hipercor deja a la mitad la garrafa de aceite de oliva extra Maestros de Hojiblanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Manuel Expósito Lara, cenital pebetero de la cerámica andujareña

Manuel Expósito Lara, cenital pebetero de la cerámica andujareña