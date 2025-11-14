Manuel Cuevas gana el VII Concurso de Jóvenes Flamencos 'Ciudad de Andújar'

El sevillano natural de Osuna, Manuel Cuevas, se alzó este viernes por la noche en el salón de actos de la SAFA-Andújar ganador del ... VII concurso para Jóvenes Flamencos 'Ciudad de Andujar', auspiciado por la peña flamenca Los Romeros de la localidad andujareña y el Ayuntamiento.

Cuevas proviene de una saga ilustre de saeteros y ya ha pisado las tablas del Festival de Cantes de la Unión. Cautivó al jurado interpretando la rondeña (que popularizó Rafael Romero), unas seguidillas y la solea. Estuvo acompañado a la guitarra por el joven talentoso cordobés Juan José León. El ganador se llevó los 1.800 euros, el diploma y el tradicional 'pitico de barro', elemento característico de la cerámica andujareña.

Gran final

Tres fueron los finalistas de un total de 14 inscritos en la presente edición, que pasaron por una fase de selección celebrada en la sede de la peña flamenca Los Romeros. Raquel Salas, de Bollullos Par del Condado (Huelva) se hizo con el segundo premio y Alba Bazán, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ganó el tercero. Las dos jóvenes artistas también deleitaron al público que se congregó en la SAFA. La andujareña Marta Navarro ganó el premio local, con una cuantía de 800 euros y exhibió talento y elegancia, con tan solo 20 años.

Una vez más, Andújar, su veterana peña flamenca, y el área municipal de Cultura reafirmaron su compromiso con el flamenco a través de un certamen que reúne a las nuevas promesas del cante flamenco. Este certamen, ya consolidado como una de las grandes citas del calendario flamenco juvenil a nivel nacional, tiene como objetivo fomentar y dar visibilidad al talento emergente en el cante flamenco.