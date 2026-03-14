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LOS HOMENAJEDOS POSAN CON LOS RESTAURADORES Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y NUMEROSAS PROPUESTAS EN TORNO A LA CARNE DE MONT.. GONZÁLEZ

Mantener la esencia culinaria

III Feria de la Carne de Monte de Andújar ·

El evento posiciona al municipio en referente de la gastronomía vinculada a su entorno natural y a su tradición cinegética

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 14 de marzo 2026, 13:13

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La III Feria de la Carne de Monte coloca este fin de semana a Andújar en icono de la gastronomía vinculada a su entorno natural ... y a su arraigada tradición cinegética. La Plaza de España se está convirtiendo en un espacio gastronómico al aire libre donde vecinos y visitantes están degustando propuestas culinarias basadas en este producto, en un ambiente festivo que se completa con actuaciones musicales.

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