Otras maneras

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 29 de enero 2024, 19:16

Está claro que durante toda la semana pasada, la noticia ha sido FITUR y Andújar, como ya lo apuntábamos el pasado lunes, no podía ser menos y ha estado presente, como cada año en esta feria internacional. Ahora bien, su presencia ha sido de distintas formas y maneras. Hasta aquí, es decir hasta edición, la ciudad de Andújar estuvo bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Jaén y la única noticia relevante, relacionada con la ciudad, se limitaba a la presentación del cartel de Romería, donde acudían los mismos con las mismas e incluso algunos años atrás a, a una degustación gastronómica que, en muchos casos dejaba mucho que desear. En esta edición y, siguiendo la política del actual gobierno municipal, a FITUR también ha llegado el cambio; Romería sí, pero no sólo Romería. Fuera del paraguas de la Diputación, Andújar, junto a los pueblos y ciudades que pueden hacer frente común, se ha vendido al mundo como Puerta de Andalucía, que lo es y que estábamos cansados que fuera una sola frase hecha. Allí ha estado todo el conjunto de cuna ciudad como Andújar que tienen mucho más que vender que exclusivamente Romería. Allí han estado, no sólo proyectos, sino también lo que hoy son ya una realidad, como las iniciativas en nuestro Parque Natural que por supuesto es el lince, pero también algo más que ese felino al que debemos capitalizar por derecho propio. Así se ha presentado el producto turístico de la Finca El Encinarejo. Esta finca ofrece a los visitantes una oferta en la que se incluyen caminatas guiadas por la naturaleza, rutas de senderismo, paseos ciclistas y alojamiento.

Los terrenos en los que se ubica son habitados por una fauna diversa, entre la que destacan los ciervos, los gamos, el lince ibérico o el recientemente introducido bisonte europeo. Monterías, lince ibérico gastronomía y romería, han sido pues los embajadores de Andújar en Fitur con el respaldo y el compromiso de la Junta de Andalucía. De ahí que apuntáramos que este año el cartel de Romería de Pedro Luis Aldehuela fuera un reflejo de lo que se iba a ofrecer en la feria internacional. Además no ha faltado la presencia de empresas de renombre y las degustaciones y se ha añadido algo inédito y que incluso los propios iliturgitanos, en una gran mayoría conocen una recreación de la figura de San Juan de la Cruz, ya que la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar guarda en sus entrañas los 'Dichos de Luz y Amor' del poeta místico. Prueba que todo va en la misma línea, es que acabar la oficialidad de FITUR y, en el Pleno celebrado por la Corporación Municipal, el Partido Popular presentase una moción, en el sentido de exigir al Gobierno Central el arreglo de la A-4 a su paso por la zona; no hay nada más que coger el vehículo propio o el servicio público desde Andújar hasta Sevilla y ver cómo cambia el estado, el deterioro del asfalto; y menos mal que esa si es autovía. Se pide una actuación integral de mejora del firme a su paso por el término de Andújar y de los pueblos de Puerta de Andalucía, y el acondicionamiento de sus accesos. Esta vía de comunicación es la principal conexión entre el centro y el sur de la península ibérica y une la capital de España con Cádiz, vertebra la provincia de Jaén y representa la principal vía de comunicación en la zona, es esencial para los pueblos y ciudades de la Puerta de Andalucía y en especial para Andújar y su comarca, su desarrollo económico, social y cultural, por lo que tenemos una total dependencia de esta autovía. Se llevan 20 años sin actuaciones de relevancia en esta autovía a su paso por el municipio de Andújar, El camino, en este caso la carretera para llegar y entrar en la ciudad, también es un reclamo turístico. Todo nos lleva, pues, y a faltar de industrias capitulo pendiente de la económica local, a intentar, por todos los medios posibles, a no seguir perdiendo población. Alcanzamos los 40.000 habitantes y al día de hoy, bajamos de los 36.000 habitantes, según los últimos datos del INE; si bien, dato curioso, unas 2.000 personas que pueblan el municipio, no están empadronadas.