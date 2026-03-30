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PASO DE LA BORRIQUITA POR LA CALLE MAESTRA Y NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO NADA MÁS SALIR DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ. GONZÁLEZ

La mañana radiante del Domingo de Ramos da paso a una tarde tenebrosa en Andújar

SEMANA SANTA 2026 ·

El paso esplendoroso de Nuestro Señor de la Paz en su entrada triunfal a Jerusalén contrastó con la sobriedad de Jesús Nazareno al caer la tarde

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:57

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El Domingo de Ramos en Andújar ejemplifica como del gozo al dolor se pasa en un instante, como se conjuran de una forma súbita y ... caprichosa la mocedad con la senectud, y como se confabulan en un hecho sin par las alboradas y las luces con los crepúsculos y las tinieblas.

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La mañana radiante del Domingo de Ramos da paso a una tarde tenebrosa en Andújar