Malestar en Andújar por la no inclusión en el corredor astronómico de Jaén

Una gran noticia para la provincia de Jaén, y que ha causado un malestar en la zona. Hace unas semanas, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía anunció que Jaén contará con el primer corredor astronómico del mundo con una superficie de 6.067 km2 de cielo protegido, Mañana martes, está prevista en Castillo de Locubín de entrega de las recientes certificaciones de Reserva Starlight a las sierras de Segura, Cazorla y Mágina, así como la renovación del certificado de la Sierra Sur de Jaén.

Integrantes de la recientemente constituida Asociación Astronómica Altair de Andújar, han manifestado a IDEAL su lamento porque Andújar no esté presente en el acto y no se integre en este Corredor Astronómico. El secretario de este colectivo, Javier Gutiérrez, constata que el parque natural Sierra de Andújar y Sierra Morena, poseen una de las más importantes reservas starlight, por que los astro fotógrafos han percibido que el cielo de la serranía de Andújar es muy oscuro y limpio, lo que bajo su opinión permite la observación con nitidez de las estrellas y los planetas, porque no existen núcleos de población cerca de los observadores astronómicos.

«La reserva starligh de Sierra Morena es una de las más grandes del mundo y que Andújar no esté presente en esta reunión, me parece una barbaridad, no sé en lo que están pensando nuestros políticos porque son lo que representan a nuestro pueblo».

Observadores

El tesorero, Antonio Garzón, indica que parque natural de Sierra Mágina dispone de los observadores astronómicos de Mingorramos y el del Tamujar. «Existen pocos cielos de tanta calidad como el de Andújar, solo está a su nivel el de la aldea de Don Domingo en Santiago Pontones». El vicepresidente, José Fontalba, reconoce que este mina y recurso turístico está sin explotar, «tenemos que divulgarlo, crear infraestructuras, establecer contactos con otras asociaciones y vemos como nuestros políticos no han tenido este recurso en cuenta». El colectivo Altar ha ideado ya actividades para divulgar la astronomía en el parque natural Sierra de Andújar. Van a contactar con organismos. Esta asociación está presidida por el célebre astrónomo, Moisés Portillo.