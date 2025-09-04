Luz verde al desenfado y la alegría

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La Feria y Fiestas en honor a San Eufrasio de Andújar arrancaron anoche, dando comienzo a una semana repleta de música, tradición ecuestre y festejos taurinos, que se prolongará hasta el próximo lunes día 8 de septiembre, festivo en la ciudad. El alcalde, Francisco Carmona, presidió los actos de inauguración, destacando la importancia de esta cita para la ciudad y su papel en la promoción de la cultura y la convivencia.

La jornada inaugural comenzó con el tradicional 'canto', una comida típica dirigida a personas mayores, que congregó a más de 1.500 articipantes en un ambiente de convivencia y alegría. Muchos de los asistentes se animarón a bailar bajo los sones de la orquesta Jardín Sur. Posteriormente, se inauguró la Caseta Municipal de la Federación de Peñas, que por primera vez forma parte de la Feria, ofreciendo un nuevo espacio de encuentro y diversión para los peñistas y visitantes. Las marmolejeña Miriam Barrera, animó la noche.

La velada culminó con el encendido del alumbrado oficia lde la feria ya en la medianoche, prendiendo las luces que darán vida al recinto ferial durante toda la semana. Los representantes de la Hermandad de San Eufrasio acompañaron a la Corporación Municipal. La programación de la Feria 2025 incluye una amplia oferta musical, con actuaciones de artistas como Antoñito Molina, Óscar el Ruso y el grupo Modestia Aparte. Además, se mantiene la iniciativa de la 'Hora sin ruido' de 21:00 a 22:00 horas, fomentando una feria inclusiva y accesible para todos.

Espectáculos taurinos

Los festejos taurinos incluyen un concurso de recortadores, mañana viernes 5 de septiembre a las 22:00 horas y una corrida de toros el sábado 6 de septiembre a las 19:30 horas, con la participación de figuras del toreo como Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez. Ayer fue el Día del Niño, con atracciones a precios reducidos, que hizo las delicias de menores y mayores. Como novedad, esta noche de jueves tendrá lugar la 'Noche de Volantes' en la Caseta Municipal de la Federación de Peñas, un homenaje al tradicional traje de flamenca acompañado de música en vivo y un ambiente lleno de color y alegría.

La mayoría de las peñas aprovecharon la primera nocue para celebrar su copa de recepción en un ambiente de desenfado y alegría.

