Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JESUS LOZANO Y FRANCISCO CARMONA CON FAMILIARES DEL EMPRESARIO EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN, GONZÁLEZ

La Luz de la Navidad

OPINIÓN ·

«Ni siquiera la Luz de la Navidad une a gobierno y oposición municipal»

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Ni siquiera la Luz de la Navidad une a gobierno y oposición municipal. No vimos, y quizás es que no los vimos, a un solo ... concejal de la oposición mayoritaria (PSOE) ni minoritaria (IU-Podemos casi se entiende), salvo la representante de Vox, María Peinado; lo cortes y sobre todo por respeto a los iliturgitanos, no quita lo valiente. Que nos guste más o menos lo que el gobierno municipal del PP y su concejal responsable del área, Félix Caler hayan diseñado, es una cosa y la cortesía otra. De todas maneras. Aquí a mis vecinos los llaman a salir a la calle y en las Plazas de España y de la Constitución, ni cabía uno más, ni tampoco cabe una luz más; hasta el árbol, motivo de la discordia del pasado año está, y por cierto en mejor sitio que estropear la bella imagen de la fachada del Palacio Municipal iluminada, que por algo tenemos una de de las más bonitas de España. También por respeto al vecino designado para el encendido que en este año de 2025 se ha designado a Jesús Lozano Labrador, uno de los empresarios más veteranos y queridos de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  3. 3

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  6. 6 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  7. 7 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  8. 8

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  9. 9 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  10. 10 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Luz de la Navidad

La Luz de la Navidad