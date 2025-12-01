Ni siquiera la Luz de la Navidad une a gobierno y oposición municipal. No vimos, y quizás es que no los vimos, a un solo ... concejal de la oposición mayoritaria (PSOE) ni minoritaria (IU-Podemos casi se entiende), salvo la representante de Vox, María Peinado; lo cortes y sobre todo por respeto a los iliturgitanos, no quita lo valiente. Que nos guste más o menos lo que el gobierno municipal del PP y su concejal responsable del área, Félix Caler hayan diseñado, es una cosa y la cortesía otra. De todas maneras. Aquí a mis vecinos los llaman a salir a la calle y en las Plazas de España y de la Constitución, ni cabía uno más, ni tampoco cabe una luz más; hasta el árbol, motivo de la discordia del pasado año está, y por cierto en mejor sitio que estropear la bella imagen de la fachada del Palacio Municipal iluminada, que por algo tenemos una de de las más bonitas de España. También por respeto al vecino designado para el encendido que en este año de 2025 se ha designado a Jesús Lozano Labrador, uno de los empresarios más veteranos y queridos de la ciudad.

A sus 86 años, Lozano continúa al frente de su empresa, un negocio con más de seis décadas de historia. Su elección simboliza el reconocimiento del Ayuntamiento a una generación de emprendedores locales que, desde la década de 1940, han contribuido al crecimiento económico y social de Andújar, rodeado de los miembros del equipo de gobierno y de sus familiares más cercanos, mostro su satisfacción, alguien que nunca ha destacado por su presencia pública, pese a ser parte activa de la sociedad iliturgitana y creador de iniciativas en su beneficio. El alcalde Paco Carmona, que culminaba, con este acto, una semana plena de actividades de toda índole y niveles, mostraba su satisfacción por la que ya es, sin duda, la más extensa y completa iluminación navideña de la ciudad de Andújar, que viene a resarcirse de las duras críticas recibidas el pasado año, llegando a calles y plazas que nunca la tuvieron.

A partir de ahora, casi mes y medio de divertimento nos esperan en nuestras calles. Por lo pronto, el adelanto en el encendido, coincidiendo con la noche de las «compras locas», a tenor de los comerciantes, dio resultado, teniendo en cuenta que estamos en pleno «boom» del Bono Comercio, lanzado por el Ayuntamiento. Pero tampoco han faltado, en la programación, las pedanías.

La I Edición de Oleoturismo han supuesto todo un acierto en fechas tan propicias, con unas jornadas dedicadas al AOVE y al olivar tradicional con catas, talleres, maridajes y puntos de venta impulsados por la Concejalía de Promoción, Comercio y Turismo con el objetivo de poner en valor el aceite de oliva virgen extra del municipio y la tradición del olivar, elementos fundamentales de la identidad cultural, económica y paisajística de la ciudad. El término municipal de Andújar cuenta con 75.000 hectáreas de Parque Natural y una amplia superficie de olivar en Sierra Morena y la campiña jiennense. La feria ha supuesto un paso más en la promoción del turismo en la ciudad, como supone otra de las actividades de ya calado nacional.

Se trata de Andújar Flamenca, que esta semana ha dado un paso más en su decimoquinta edición, con la presentación de su cartel anunciador, obra pictórica salida de la mano de la pintora sevillana Nuria Barrios, que ha sabido recoger en él el arraigo y la herencia del traje de volantes en nuestra ciudad, con el Patrimonio, la torre de la iglesia de San Miguel, ubicada en el corazón de la Plaza de España, donde tiene lugar esta pasarela de moda flamenca de Andalucía Oriental y que al igual que Anducab, que se ha convertido en la antesala de SICAB, ésta lo es de SIMOF. La pintora homenajea a las mujeres que han hecho del traje de flamenca un emblema de identidad y celebración, y el acto de presentación evidenció como la conjunción de fuerzas de las Administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, que se embarcaron en la iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria local, a las que se han ido sumando patrocinadores y firmas empresariales, da su fruto.