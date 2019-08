Unión insititucional entre el alcalde y la delegada de la Junta para desbloquear proyectos pendientes Este lunes arranca el arreglo del Antiguo Hospital Municipal Maribel Lozano, Paco Huertas y miembros de la Corporación en las puertas del Ayuntamiento. POLÍTICA Y GESTIÓN Así lo anunció ayer en su visita institucional la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía Maribel Lozano quien añadió que se han licitado las obras de la carretera de Fuerte del Rey JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Jueves, 1 agosto 2019, 13:00

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, tendió ayer la mano del Gobierno andaluz al Ayuntamiento de Andújar para impulsar «desde el diálogo y la lealtad institucional», los proyectos pendientes del municipio en los que interviene la Junta de Andalucía. Maribel Lozano se desplazó ayer a Andújar en su primera visita institucional a la ciudad una vez constituida la nueva Corporación Municipal. La delegada fue recibida a las puertas del Palacio Municipal por el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, y por miembros de la Corporación Municipal, y mantuvo una reunión de trabajo que se prolongó por espacio de dos horas. El encuentro se entabló a petición de la alcaldía.

Antes de la reunión, la delegada se mostró 'sorprendida' por el alto número de proyectos pendientes, cerca de medio centenar, que el Ayuntamiento de Andújar puso sobre la mesa en la primera toma de contacto entre ambas instituciones de la presente legislatura. «Yo debía a la ciudad de Andújar esta visita, donde vengo a transmitirle al alcalde la lealtad de la institución que represento», declaró Lozano quien agregó que su obligación como administraciones es buscar los puntos de encuentro que permitan «que los municipios crezcan y para eso estoy hoy aquí, para decirle al alcalde que va a tener un compañero de viaje en la Junta de Andalucía en todas las cuestiones que podamos resolver y poner en marcha en la ciudad de Andújar», comprometió.

Lozano también apuntó que le embargó un sentimiento de pena al comprobar la cantidad de proyectos pendientes que hay con la ciudad de Andújar por parte de la Junta de Andalucía. «Eso me entristece, porque creo que Andújar es un municipio importante en la provincia de Jaén, merece un trato especial y, al ver que hay tantos temas sin resolver, considero que Andújar no ha tenido el lugar que se merece años atrás», lamentó. La delegada quiso transmitir un mensaje positivo y, a la vez, realista: «Empezamos un nuevo periodo, y quiero decir, sinceramente que los recursos son limitados, todo no se va a poder hacer, hay que ser claro y transparente», asevero. Lozano si anunció por otra parte que se va a marcar, junto al alcalde, «una hoja de ruta con prioridades».

Maribel Lozano manifestó su disposición a estrechar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y, en su caso, otras administraciones, «para que se desbloqueen proyectos de muchos años atrás, reivindicaciones históricas que en algunos casos llevan décadas sin ser atendidas», aseguró. En este sentido subrayó que una vez se vayan marcando las prioridades, de común acuerdo, y se estudie su viabilidad a lo largo de la presente legislatura, «se irán produciendo reuniones sectoriales con los delegados territoriales», avanzó.

La delegada recordó los avances producidos en la ciudad desde la toma de posesión del Gobierno andaluz, como la implantación de la Escuela de Idiomas, dando respuesta a una reivindicación histórica, y la incorporación de la especialidad de guitarra al Conservatorio de la ciudad por parte de la Consejería de Educación y Deporte. Asimismo, Maribel Lozano anunció que el próximo lunes la Consejería de Salud y Familias inicia las obras en el Antiguo Hospital. La Junta ha impulsado esta intervención con carácter urgente para garantizar la seguridad y conservación del edificio, declarado Bien de Interés Cultural, mientras tramita el proyecto de reforma integral.

Carretera de Fuerte del Rey

Maribel Lozano confirmó ayer que ya se han licitado las obras de la mejora de la A-311 que tendrán una inversión de un millón, en el tramo que se encuentra más deteriorado. El alcalde recordó que se va a definir el trayecto entre Andújar y Lahiguera que ya estaba proyectado. Existe un trazado que es muy peligroso para los conductores.

Complicidad

Este encuentro se celebró a petición del alcalde de Andújar, Paco Huertas, con la intención de tratar temas de gran relevancia en colaboración con la Junta de Andalucía, y que se encontraban todavía pendientes. «Durante el tiempo que llevamos gestionando el Ayuntamiento ha sido una seña de identidad la política de mano tendida y de colaboración con todas las administraciones. Fruto de esto es que surjan muchas cuestiones que gestionar», explicó Huertas, que ha hecho hincapié en que existen muchos «asuntos pendientes», porque desde el Ayuntamiento de Andújar se han puesto sobre la mesa un gran número de iniciativas. «Algunos de los proyectos se encuentran maduros, a falta de un último empujón, no obstante también hay aspiraciones históricas, las cuales son necesario acometer», destacó.

En palabras de Huertas, hay «grandes retos por delante» entre ellos la implicación de la Junta de Andalucía y el resto de administraciones en la Puesta en Marcha del Plan Estratégico de la ciudad. Asimismo, dijo, se ha puesto sobre la mesa otros asuntos clave como el destino de los Fondos ITI (Inversión Territorial Integrada) en los que podrían incorporarse proyectos importantes de la ciudad.

Por otro lado, durante el encuentro se trató la instalación del Centro Logístico Intermodal y un Parque Empresarial Anexo, junto a otros proyectos que se pusieron en marcha en el anterior mandato y que se deben «finalizar lo antes posible», como la financiación por parte de la Junta de parte del abastecimiento de agua al Santuario y el Centro de Interpretación del Lince.

Paco Huertas aprovechó la visita de la delegada del Gobierno para trasladar su preocupación en lo respectivo al Pago del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y trabajadoras de los Planes de Empleo provenientes de la Junta de Andalucía. «Desde los Ayuntamientos consideramos que hay que pagar de forma justa a estos empleados. Además, existen riesgos si se paga desde el consistorio, por lo que creemos que es justo que desde la Junta asuman esto», recalcó Huertas que ha recordado que en el pasado Pleno Municipal se llegó a un Acuerdo Institucional para instar a la Junta de Andalucía que se pagara el SMI a los beneficiarios de los Planes.

Otro de los temas relevantes que se pusieron sobre la mesa fue el del Hospital Viejo. «Desde el Ayuntamiento consideramos que la actuación de emergencia que comienza próximamente es insuficiente, por lo que fue trasladado a la Junta de Andalucía con anterioridad. No obstante, la fórmula que se ha elegido ahora que consiste en realizar esta intervención, pero elaborar también el proyecto para garantizar que el año que viene se inicie la primera fase de la intervención y al año siguiente concluir una actuación integral, garantizaría la puesta en valor de un edificio que se encuentra en condiciones deplorables», enfatizó Huertas.

En el encuentro se trataron temas relevantes para la ciudad como la construcción de las depuradoras que están pendientes por parte de la Junta de Andalucía; las obras de modernización de la comunidad de regantes del Rumblar; la actuación integral en la A-311 y su posible conversión en autovía en el tramo de Andújar-Jaén.

Para finalizar, Huertas incidió en la necesidad de trabajar conjuntamente con las diferentes administraciones para conseguir que Andújar siga creciendo. «Empieza una aventura nueva en la que esperamos solucionar problemas que afectan directamente al bienestar de los vecinos y vecinas de Andújar, y en la que nos vamos a centrar en aquellos proyectos que puedan generar empleo y riqueza en la ciudad», apostilló el regidor.