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Torreón de la muralla junto al antiguo Alcázar. ANDUJAR.ES

Lugar de promisión

OPINIÓN ·

La fuente Sorda se vuelve más locuaz que nunca y nos convoca para contarnos la leyenda de Egilona

ALFREDO YBARRA

ZAGUÁN

Lunes, 6 de abril 2026, 19:34

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Domingo de Resurrección, también llamado de Pascua o de Gloria, la Pascua Florida, para los cristianos. El Primer Concilio de Nicea (año 325) estableció la ... fecha de la Pascua como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo. Más tarde, Dionisio el Exiguo (525) convenció al Papado para fijar el equinoccio en el 21 de marzo (equinoccio de primavera eclesiástico). Por lo tanto, la fecha varía siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La RAE detalla que la palabra pascua proviene del latín y del hebreo y significa «paso» o «salto». El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el libro del Éxodo. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida siendo símbolo de la liberación de su esclavitud. La Pascua cristiana tiene un significado teológico en el paso de la muerte a la vida de Jesús. En su alcance más antiguo guarda profundos simbolismos ligados a las celebraciones de la primavera, el renacer de la naturaleza y la fertilidad tras el invierno en el hemisferio norte.

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