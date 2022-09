Una locutora joven, musa del artista

Paqui Esteban y Juan Francisco Cazalilla muestran los documentos en el acto de entrega. / J. C. G.

Detrás de personas célebres de la sociedad, en este caso de la de Andújar y su comarca, se esconden historias secretas, pese a la notoriedad e influencia que poseen en su entorno.

Una iniciativa cultural ha desempolvado aquel amor platónico que le expresó a finales de la década de 1980 el por aquel entonces conocido pintor marmolejeño José Francisco Pérez 'Jofra' (que frecuentaba los ambientes culturales de la ciudad) a la periodista iliturgitana y locutora y directora de Radio Andújar, Paqui Esteban, que por aquel entonces iniciaba su andadura en el mundo de las ondas.

'Jofra', alcanzó un cierto carisma en la provincia de Jaén porque recogió muchos de sus paisajes en sus lienzos. También pintó a los campesinos de Marmolejo. Precisamente, en este 2022 se cumplen 30 años de su fallecimiento. El ayuntamiento de su localidad natal, ha preparado una serie de actividades para recordar su figura. El pasado mes de julio, la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura acogió una exposición conjunto del propio 'Jofra' y de Francisco Criado Sola.

Aquellos telegramas

La directora de Radio Andújar, Paqui Esteban, ha entregado el archivo municipal siete telegramas de los muchos que le escribió el pintor a la locutora, aparte de las numerosas llamadas que le realizó, «para confesarme que estaba muy enamorada de mí, que le gustaba lo que hacía, que le ilusionaba a vivir y que le estaba inspirando una etapa de su pintura», recordó. Incluso la prensa en aquella época se hizo eco de este 'enamoramiento'.

Paqui Esteban no asimiló que se enamorara de una persona a la que no conocía físicamente, y lejos de rendirse, ante este negativa, «yo era muy joven y esto me superaba», relató la locutora, el propio 'Jofra' le mandó un caudal de telegramas donde le expresó su amor con una fuerza desgarradora y una profunda carga literaria y poética, donde el pintor marmolejeño derramó su faceta artística para mostrarle sus sentimientos a Paqui. «Hubo días que hasta recibí 20 telegramas». Ella ha compartido siete con el Ayuntamiento y con la ciudadanía, «porque aparte de pintar, 'Jofra' tenía una cualidad maravillosa de transmitir sus sentimientos», apuntó Esteban.

En aquellos telegramas, el artista tenía su espacio de libertad para proclamarle su amor a los 'cuatro vientos' donde no tenía una respuesta negativa. «Niña Esteban mujer guapa y salvaje, un día tú entenderás mi locura y aquel día yo seré un hombre y me cuidarás con amor», reza uno de los poemas de amor que le envió por telegrama el artista a la locutora, que desveló en el acto en el acto de entrega de estos archivos. Otros escritos están cargados de simbología, metáforas y de un amor desbocado.

Unión

Paqui Esteban señaló que estos poemas unen Andújar con Marmolejo y a uno de sus artistas más preclaros, «que quiero que queden para la historia de la ciudad con la donación al Ayuntamiento», deseó. Esta iniciativa se se va a sumar a varias de las que ha programado Radio Andújar por la celebración de su 40 aniversario, que quiere compartir con la sociedad de la zona.

El concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla, agradeció el gesto de la periodista de compartir con el Consistorio y con la ciudad esta 'historia de amor' tan peculiar entre dos personalidades, «recibimos con mucho cariño estos documentos que unen sentires y a dos localidades y habla de amor, de la que tanto está necesitada hoy en día la sociedad». También señaló el edil que poseen un enorme valor literario. y una gran calidad poética,