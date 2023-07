Cuando llegue septiembre

No es la canción, pero puede serlo. Las visitas institucionales por parte de altos cargos de la Administración, ya sea nacional, hasta ahora poco probables, o autonómica, si es al Ayuntamiento, institución, siempre son bienvenidas y traen algo de positivo. En a penas un mes del inicio del nuevo mandato de la Corporación Municipal con alcalde del PP, Paco Carmona, han sido dos estas visitas. Teniendo en cuenta que desde el inicio de la campaña electoral, Carmona Limón, puso como columnas básicas de su mandato, el desarrollo del Turismo, especialmente en nuestro Parque Natural, y el de la industria local, con Andújar cabecera de comarca y sobre todo centro del eje de la Nacional IV, no es de extrañar que la primera de esas visitas institucionales fuera el consejero de Medio Ambiente y la siguiente, nada más y nada menos que la del consejero de Presidencia.

Si el primero era ya conocedor de los temas relativos al Parque Natural, con prioridad, por las fechas de El Encinarejo, el concejal del área Emilio Rodríguez se ha puesto las pilas y este pasado fin de semana se ha abierto al baño la zona con todas las garantías con el transfundo de aquella bandera azul que el pasado año se puso como meta y nunca llegó. Por sus hechos los conoceréis.Los temas que se trataron con el consejero Antonio Sanz fueron de mayor enjundia y debieran y pudieran ser la punta de lanza de la jabalina que lanzara a la ciudad de Andújar. Para empezar, tiene nombre concreto «Agenda Andújar» y fecha de la primera reunión principios del mes de septiembre; y hasta «punto del orden del día», el llamado por unos, los actuales gobernantes Polígono Innovandujar, la Recta del Sotillo para los socialistas. Posiblemente no sea nada fácil, como los exámenes de los estudiantes en dicho mes, pero retomar el tema con una línea marcada ya de actuación, después de años, dice mucho de que esta fuera una de las columnas básicas del cambio de Andújar. Según las declaraciones del propio consejero, la Junta tiene muy claro su apuesta y apoyo al proyecto, en el que el alcalde se compromete a hacer su parte correspondiente. Convertir el suelo en público, con las trabas existentes no es nada fácil.

No vayamos a pensar que dicho y hecho, pero todo apunta a que se ha escogido el camino correcto. Por ahí hay una visita a determinada empresa logística, recién creado el nuevo gobierno municipal, que tal vez tenga más significado que el meramente informativo. Para materializar es «Agenda Andújar», hace falta trabajo y sobre todo unión en ese trabajo; remar juntos y no poner trabas en el camino, como ocurrió en su día. Posiblemente no lleguemos a aquellas imágenes idílicas con las que llegamos a soñar, pero basta con que en el camino no nos encontremos determinados empresarios que mejor no recordar, ni concedamos medallas honorificas antes hacer la realidad palpable. De sueños ya estamos hartos y ahora con los calores, se duerme mal. Los retos del nuevo gobierno municipal, abalados por un voto mayoritario son muchos. De momento, sabemos que la Junta de Andalucía, como administración superior los asume y apoya, gran alianza para otra forma de gobernar. El compromiso desde el gobierno de la Junta de Andalucía con el municipio ha quedado por escrito en esa Agenda en el que la administración andaluza se compromete a ir cumpliendo unos e incorporando otros. Y que desde la Agencia Pública de Puertos organizará en septiembre un encuentro en la ciudad, será un punto de inflexión y de arranque en el proyecto del centro logístico y en el desarrollo del parque empresarial en la recta de El Sotillo.

De paso el gobierno municipal, con palabras del alcalde Paco Carmona, se compromete a hacer su trabajo, en exclusiva también en el Polígono Ave María y ya ha retomado proyectos atrancados, como las obras del Palacio de El Ecijano, que algún candidato de la lista socialista ya vendía como Museo de la Romería; proyecto que lleva rodando desde antes de la pandemia, con los fondos DUSI. Ahora queda pendiente la visita de la consejera de Salud y poner sobre la mesa la integración definitiva del Hospital Alto Guadalquivir en el SAS y acabar con la incertidumbre que asola al personal.