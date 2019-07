Cuando llegue septiembre Altozano Una muestra más de que «aquí mando yo», o sea el gobierno municipal PSOE-Adelante Andújar ISABEL RECA Andújar Lunes, 29 julio 2019, 10:19

Acabamos de echar el cerrojazo vacacional a la política municipal. Aquí, hasta septiembre y con honrosas excepciones, no habrá quien mueva un papel que no sea para la organización de Anducab y la Feria, que este año y como muestra, puede ser, de que ya no manda quien mandaba en su organización, vuelve a las fechas , el primero, para cuando se creó, es decir, que volvemos al conjunto Anducab-Feria. Una muestra más de que aquí mando yo, o sea el gobierno municipal PSOE-Adelante Andújar. Y prueba también de ese poder y de que con la andalucista ni agua, es que en el último pleno de la Corporación, con el que cerramos curso político, hasta las mociones presentadas por el PP, una pidiendo el pago inmediato del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores contratados por el Ayuntamiento dentro de los Planes de Empleo, contó con el apoyo del gobierno municipal, eso sí sin tener en cuenta el Acuerdo-Convenio vigente, y la segunda, refundida por la presentada por el PSOE y elevada a institucional, para que el Gobierno de España en defensa del olivar. Las propuestas andalucista de crear un parque de ribera y la puesta en práctica de un bono cultural, contaron con el no .A la vuelta, cuando llegue septiembre, amén de lo festivo, hay temas pendientes de tratar, algunos tan enquistados como el agua potable del Santuario, que desde los años noventa del pasado siglo, así como suena, viene siendo la historia de nunca acabar- Hace exactamente un año que se nos anunció por parte de la Diputación Provincial, la inmediata licitación de las obras, que fueron a caer a una empresa que cayó y que casi no nos enteramos. De aquel bombo y platillo de que la pasada Romería, sería la del agua potable, por aquello de que habría elecciones municipales a un mes vista del festejo, hemos pasado a un tema más de los muchos que esta ciudad tiene aparcados. Ahora, se anuncia, por el alcalde Paco Huertas, de que será en el próximo otoño cuando se vuelva a retomar el tema; el diputado autonómico Francisco Palacios ya dijo en su comparecencia en Andújar que la partida del ente autonómico para tal menester, no estaba cuando ellos llegaron en diciembre a la Junta, por lo que es de suponer que todo aquello que hizo la anterior corporación del PP e incluso la suya del 2015-2019 vuelve a la casilla de salida. Lo que también se retomará en otoño, pero con mejor suerte, es la conversión del Antiguo Seminario en Residencia de Mayores. El gobierno municipal ha desestimado las alegaciones presentadas por el empresa Hábitat Colaborativo Sociedad Cooperativa Andaluza y el PP contra la cesión en uso de parte del edificio a la Fundación Cuidar y Curar. Pese a que los populares consideran un abuso contra el patrimonio municipal, el PSOE está dispuesto a seguir adelante, porque consideran que es un proyecto que generará empleo. Mientras, en el sector y en la calle existe la duda de si realmente lo que Andújar necesita es, no ya otra residencia de mayores, sino una que no esté al alcance de los posibles usuarios. Pero en este último sentido, nada se sabe con exactitud. Hasta el momento, lo que realmente se vive es que son demasiados los mayores que están alejados de los suyos, en residencia, por no poder contar, en la ciudad con una plaza acorde con sus necesidades y posibilidades. Habría que hacer un estudio de la oferta y la demanda y buscar la fórmula idónea y viable para dar cobertura a la necesidad. De la liquidación del Presupuesto de 2018, lo dejamos ahí, porque las cuentas y más las municipales, siempre dependen del cristal con las que se miran.