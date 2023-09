Llegó septiembre

La celebración de una Feria para recordar, que hoy pone su punto y final con los fuegos de artificio, se acabo, no el verano estacional, pero si el vacacional. Mañana todo volverá a la cotidianeidad. Los niños a sus centros escolares y los políticos municipales a sus tareas, que les quedan muchas por hacer. Escribía, al principio, que una feria para recordar y así es. Al margen de las valoraciones de los grupos políticos que, de lógica lo harán según el color de su ideología, el público, el vecino de Andújar y los visitantes de la comarca y de fuera de ella, que esta vez han sido, digamos que bastantes, se han mostrado satisfechos del desarrollo de la misma y de cuanto se ha ofrecido en ella.

Desde los prolegómenos, con el éxito de Anducab, al que ya algunos han puesto rentabilidad, pasando por el circo y la zarzuela, los días claves, en el recinto ferial, han tenido mayor respuesta que en años anteriores; o al menos así lo atestiguan quienes son lo mismo de la feria de día que de la feria de noche. El haber incorporado, de lleno, el mundo del caballo, con actividad propia en el día clave de la feria, ha supuesto todo un reclamo con el que se ha comprobado que sí se podía; este año hasta con caseta propia.

El pequeño desorden del primer año y el atalaje de jinetes ha mejorado casi al cien por cien; y señalo lo de casi, porque ya puestos, no terminamos de recuperar esos trajes de flamenca que duermen en los baúles, desde romería y que había que desempolvarlos, como antaño, también en esta feria en honor de San Eufrasio, que bien merece la pena y dejémonos de la excusa de las altas temperaturas. Todo un éxito incorporar este mundo y con organización a esta feria. Como todo un éxito ha sido que el centenario coso taurino, va ya por los 125 años, que a Dios gracias y a los nuevos los empresarios Antonio Sáez y José León y de los protagonistas del festejo se ha conmemorado por todo lo alto , rozando el lleno como años ha no se conocía; y es que cuando se pone interés por ambas partes, Ayuntamiento y empresarios de solvencia como los actuales, los festejos taurinos , en Andújar, alcanzan el éxito del que siempre disfrutaron y demuestran que, efectivamente en la ciudad iliturgitana existe esa afición de la que siempre se habla. Nadie hubiera pensado de una goyesca y mixta con tal respuesta, salvo los que creen en el mundo del toro y la simbiosis de la ciudad con dos animales, como son el equino y el astado. Luego, como dice el compañero José Carlos, una feria vivida de «iliturgitanas maneras». Y que quiere decir, pues que los de aquí son fieles a sus recintos o casetas y más si se apuesta por lo local, mezclado con actuaciones, que tal vez sin demasiado renombre, si son más que atrayentes para el gran público, pues de lo que se trata es de la diversión y el buen rollo. De que las casetas particulares, no las municipales hayan tenido mayor o menor ambienta, eso se lo dan sus socios o afines; las municipales entre homenaje a los mayores y actuaciones atrayentes, con artistas locales incluidos, cubren lo que debe ser, la diversión.

Las peñas romeras han continuado con el asociacionismo, prueba evidente de buen resultado el pasado año, menor coste y más posibilidades. Las de IU y la Taurina, su independencia y asistencia la tienen asegurada.

Y ahora, punto y aparte. Estamos en Septiembre. Recordemos esa agenda que puso sobre la mesa el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, cuya primera reunión se señaló para el presente mes y que debe estar a tope de propuestas y temas que no han caducado, no por viejos, sino porque en casi cuarenta años al anterior gobierno de la Junta de Andalucía se le olvidó que estaban. Ahora esperamos que esto no ocurra. Para empezar, cada vez es más notable que aquella Unidad de Urgencias que el gobierno socialista quitó a la ciudad de Andújar, no sólo sigue siendo necesaria, sino más necesaria, como lo prueban dos acontecimientos recientes. Cierto que la consejera Catalina García, en su última visita a la ciudad, esas de comienzos del mandato de mayoría absoluta del PP en nuestro Ayuntamiento, explicó que estaba en estudio la remodelación de este servicio en nuestra Comunidad Autónoma y que estaría finalizado para final de año. En ello y ella confiamos.

No podía cerrar este espacio sin un recuerdo, precisamente a una de las almas de la caseta de IU y que fuera concejal en el Ayuntamiento, ejemplo de humanismo propio, José Godoy López, Pope, quien me dio algún que otro ejemplo que recordar. Descanse en Paz una figura entrañable, de vecina Canena, que se afincó e hizo suya esta ciudad de Andújar.