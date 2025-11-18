Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Moraga y Antonio Torres posan en el exterior del Palacio de los Niños de Don Gome con el cartel. GONZÁLEZ

Llega una de las zambombas más célebres de la región

MÚSICA POR NAVIDAD ·

La XV edición de espectáculo Navidad entre Amigos sale a la calle para mostrar el talento artístico y el espíritu de la época

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

La decimoquinta edición de Navidad entre Amigos, un espectáculo flamenco que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario navideño de la ciudad, ... tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Plaza de España. El evento está promovido por el Ayuntamiento y el artista iliturgitano Mario Moraga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  10. 10 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega una de las zambombas más célebres de la región

Llega una de las zambombas más célebres de la región