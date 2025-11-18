Llega una de las zambombas más célebres de la región

La decimoquinta edición de Navidad entre Amigos, un espectáculo flamenco que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario navideño de la ciudad, ... tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Plaza de España. El evento está promovido por el Ayuntamiento y el artista iliturgitano Mario Moraga.

El concejal de Festejos, Antonio Torres, subrayó en la presentación la importancia de mantener esta tradición que nació hace 15 años en el Teatro Principal y que, desde hace tres, se disfruta en la calle para acercarla a todos los públicos: «Navidad entre Amigos es una de las mejores zambombas de Andalucía y lo con total convicción porque la calidad y la experiencia del elenco lo avalan», aseveró Torres, quien agradeció el compromiso de Mario Moraga y del grupo de artistas, «que cada año hacen posible este espectáculo tan arraigado en la Navidad andujareña».

Consolidación

Por su parte, el guitarrista y organizador del evento, Mario Moraga, puso en valor la trayectoria y la esencia de este proyecto colectivo que cumple 15 años sin interrupción, incluso en épocas tan difíciles como la pandemia.

«Navidad entre Amigos no es solo un espectáculo, es la forma en la que Andalucía canta al nacimiento del Niño Jesús». Un total de 15 jóvenes talentosos, provenientes de varios puntos de Andalucía han crecido juntos en este escenario, «que seguimos aquí porque nos une un cariño enorme y porque disfrutamos tocando, cantando y bailando como amigos», manifestó Moraga.

El artista agradeció especialmente el respaldo del público y su acompañamiento durante estos 15 años. «No es fácil mantener un proyecto tanto tiempo, pero el apoyo del pueblo ha sido siempre incondicional y para nosotros esta fecha está marcada con muchísimo cariño en el calendario».Los organizadores ahondaron en esta edición especial, que combina tradición, talento y espíritu navideño en un formato abierto, cercano y consolidado en la ciudad.