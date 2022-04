Todo llega

Después de 25 años de aquel primer proyecto del entonces concejal de infraestructuras Miguel Ángel Castro, en tiempos de la Corporación Municipal del alcalde Arcos Moya, habrá agua potable en el poblado del Santuario, en esta Romería de 2022, que vaya si va a pasar a la Historia ya no sólo por ser la primera tras la pandemia. Han sido, no sólo uno, los proyectos de canalización de esta agua y muchas más las fotos, topándose alguno con el tema lince. A partir de hoy, cualquier residente en la zona le bastara su correspondiente boletín para engancharse a la red. Al final, las tres Administraciones, Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han puesto los casi 800.000€ en un equipamiento del sondeo municipal anterior, así como la ejecución de un nuevo sondeo , además de la construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable , que cuenta con dos depósitos cuya capacidad conjunta es de 1.500 metros cúbico; vamos que ya se puede poner la boca en el grifo, que habría sido la foto perfecta, después de tanto y un cuarto de siglo bien merece la pena. Últimamente, no había Plan del Cerro en el que lo único interesante, al finalizar la reunión de las partes implicadas en el Desarrollo de la Romería, no fuera el saber si habría o no agua potable, lo de la Seguridad y la atención sanitaria, como que nos lo sabíamos. Pero la demanda era una demanda reivindicativa histórica que se retomó con fuerza hace algunos años y que. supone primer paso para seguir desarrollando la explotación turística del Santuario, que recibe a miles de visitantes durante todo el año, No sería justo dejar de subrayar también, que este año la Romería contará con un nuevo sistema para disminuir el tiempo de respuesta en caso de emergencia por parte del dispositivo de la Junta de Andalucía. Un Servicio que la Administración Autonómica lleva prestando y que forma parte Plan del Cerro, éste con 12 años funcionando como tal y mejorando año tras año, pero que no nos debe hacer olvidar que todavía existen medidas higiénicas que cumplir, pues el Covid no se ha ido.

No tanto tiempo, pero él si que lleva y más en la difusión de la Romería y la devoción a la Virgen de la Cabeza y al fin este año ha sido reconocido su labor por parte del Ayuntamiento, con el galardón de Romero de Oro. Es nuestro compañero, colaborador de IDEAL, Alfredo Ibarra, que sí que es profeta en su tierra, siendo el primer pregonero nacido y viviendo en Andújar allá por el año 1989, pero a veces no lo suficientemente valorado. Alfredo recibió el reconocimiento justo y merecido a su labor, por unanimidad de la Comisión Municipal de Festejos, que es a la que corresponde, pero lo hubiera sido igualmente por la de Cultura, dada su labor.

Y aunque no lo parezca, en Andújar también estamos celebrando actos de Semana Santa y haremos un paréntesis romero para celebrar la Semana Mayor. La Semana Santa Chica de SAFA su 15 cumpleaños lleno calles y plazas con el más de medio centenar de niños y adolescentes participantes, en un desfile, que en la noche de ese Viernes de Dolores se complementaria con el primer desfile procesional en la pedanía de la Ropera y con la presentación del libro 'Pasión y Gloria en Andújar 'escrito por el cofrade Manuel Barea Collado, una publicación que ofrece una dimensión precisa de las devociones iliturgitanas, que la Agrupación de Cofradías y Hermandades le encargó y que tiene su carácter didáctico, para que la población conozca toda la dimensión de la religiosidad popular del municipio. Todo un prólogo brillante a la Semana de Pasión iliturgitana que se inició en sus desfiles procesionales en la mañana de ayer Domingo de Ramos.