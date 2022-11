No es la lista de espera de la Seguridad Social, sino aquella otra que un día fue del PP hacia el entonces gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía y que ahora es la del PSOE al gobierno de la Junta del PP. Aquel medio centenar de reivindicaciones históricas, por los años que se venían reclamando, parece que se reduce, aunque no a la velocidad que quisiéramos. Imposible realizar en cuatro años, lo que no se hizo en cuarenta, pero con voluntad política y colaboración institucional, todo apunta a que no sólo estamos viendo algunas de ellas hechas una realidad, sino que veremos otras.

El que El PP saque músculo ante el esfuerzo inversor realizado por la Junta en la ciudad es de lógica, cuando llevan más de 81millones de euros invertidos en los tres años pasados para avanzar en esos proyectos denominados históricos y en los nuevos presupuestos para el 2023 se contemplan, desde infraestructuras y depuración de aguas residuales a partidas para políticas sociales, educación y sanidad. Pero para concretar, nada mejor que una visita institucional, en toda regla, entre el delegado del gobierno Jesús Estrella y el alcalde Pedro Luis Rodríguez.

De lo que tratasen a puerta cerrada, amén de lo queluego dejaron expuesto en la comparecencia pública conjunta, vamos a dejarlo ahí, porque con lo expuesto nos basta, aunque no nos sobra. Mientras el Sr. Estrella subrayaba la respuesta del actual ejecutivo andaluz a esos proyectos que habían sido abandonados por los anteriores gobiernos socialistas, el primer edil aguantaba estoicamente esa lealtad institucional y como señalaba que por fin Andújar iba a recuperar un recurso de empleabilidad y formación importante como es la escuela taller o la ampliación de capacidad de la A-311, que el alcalde calificó un día de chapuza.

Lo del Altozano Deán Pérez de Vargas y la recuperación de la muralla de la calle Luis Vives; la Junta de Andalucía dijo ha impulsado ambos proyectos porque sabemos de su atractivo patrimonial, cultural y turístico único y singular para la ciudad de Andújar, pero también para el conjunto de la provincia», En el primero de los casos, el del Altozano Deán Pérez de Cargas, el ayuntamiento debe sumar esfuerzos a la hora de rebajar la plaza en la que se ubica En cuanto a la muralla de la calle Luis Vives, ya se ha publicado en el BOJA el período de información pública para la expropiación de las cocheras anexas a la muralla, un marrón que le ha caído al gobierno autonómico, del entuerto que en su día hizo el Ayuntamiento de hace ni te cuento, cuando el valor patrimonial, no es que estuviera bajo mínimos, es que no existía y a saber lo que se vayan a encontrar cuando alcen las persianas; aquello se vendió a particulares, y hasta se revendió y de aquellos barros, estos lodos .

También habrá respuestas a temas importantes para el futuro desarrollo de la ciudad, y del área logística la Junta de Andalucía se compromete a impulsar la parte que le corresponde, que es la tramitación urbanística, en cuanto se hagan las modificaciones puntuales de la fachada sur y de las naves logísticas. Y no ´sé yo si alguna vez se desatascará el tema, pues da la impresión de que no se quiere que el otro se cuelgue la medalla, con la falta que no está haciendo.

Si el delegado del Gobierno asegura que la colaboración de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de Andújar se va a mantener y en estos últimos cuatro años que podríamos tener la satisfacción de acabar con deudas históricas de anteriores gobiernos con el municipio, el alcalde de Andújar apela a la lealtad institucional que ahora existe entre el consistorio y el gobierno autonómico para la consecución de esos objetivos y proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad y confía en que el delegado pueda agilizar, en la medida de lo posible, todos los trámites pendientes con el objetivo de que se puedan atender, conjuntamente, las actuales necesidades y demandas de la ciudadanía.