El grupo de baile de inlusión social de la academia de Marisa Ortega. gonzález GONZÁLEZ

Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

SOCIEDAD ·

El colectivo Anduxar exhibe el gran talento de los colectivos con necesidades especiales en su certamen 'Palabras en la Boca'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

La sala de Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome acogió ayer jueves el XI Recital Poético 'Palabras en tu boca', que ha ... fomentado la creatividad y el arte de las personas discapacitadas. Este certamen tan entrañable arrancó en el año 2014, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Desde entonces, se han venido desarrollando talleres y actividades donde se ha destilado ante todo, cariño y gratitud, al amparo de estas personas. Un taller de lectura fue la simiente del recital 'Palabras en tu boca'

Este contenido es exclusivo para suscriptores

