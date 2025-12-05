Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

La sala de Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome acogió ayer jueves el XI Recital Poético 'Palabras en tu boca', que ha ... fomentado la creatividad y el arte de las personas discapacitadas. Este certamen tan entrañable arrancó en el año 2014, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Desde entonces, se han venido desarrollando talleres y actividades donde se ha destilado ante todo, cariño y gratitud, al amparo de estas personas. Un taller de lectura fue la simiente del recital 'Palabras en tu boca'

La asociación Anduxar promovió esta iniciativa, que ha tratado de fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para propiciar un futuro más inclusivo en nuestra sociedad. El presidente de este colectivo, Juan José González, señaló ayer en su intervención que las actividades culturales que se dedican al mudo de la discapacidad son ya fundamentales para el colectivo que encabeza. «Esta es la que más nos llena el alma y el corazón», confesó González en su intervención, quien añadió que sus experiencias con los colectivos relacionados con la discapacidad, «transmiten vida que creo que es valor más importante que se nos puede dar, porque se respira calor, cariño y amor», proclamó el presidente de Anduxar.

Juan José González ahondó en el compromiso mostrado por los miembros de estos colectivos, «la discapacidad que tienen es no disponer de más tiempo para hacer más cosas, porque no encuentro ni límites, ni limitaciones», subrayó González, quien puntualizó que es la propia sociedad la que lo pone los límites. «Yestoy convencido de que nos equivocamos, porque tienen necesidad de que les ayudemos, por lo que hay que darle la mano, quitarles barreras y guiarlos, por lo que habría que celebrar el día de las muchas capacidades», exhortó Juan José González.

Elenco

En el recital de ayer actuaron el grupo de personas especiales en inclusión social de Academia de Baile de Marisa Ortega 'Virgen de la Cabeza', el grupo de sevillanas Sierra Morena, el grupo de teatro y de lectura del Centro para la Discapacidad Virgen de la Cabeza 'Entrepinares El Mercadillo' el centro de adultos Pedro de Escavias y la asociación Salud Mental Afemac. La cantante Pepi López, dedicó una hermosa canción a las personas asistentes que abarrotaron la sala de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome.

El Ayuntamiento también colaboró en esta iniciativa cargada de ternura y creatividad. El concejal de Bienestar e Inclusión Social, Manuel Mezquita, rehusó en su intervención de citar la palabra discapacidad, porque emplea siempre la de personas con necesidades especiales. Alabó la labor que realiza Anduxar con ellas. Mezquita recordó que el trabajo que desarrolla su área municipal con este asunto es constante y diario. «Es encomiable la labor que desarrollan los colectivos que representan las capacidades diferentes, porque muestran una gran implicación y se ganan el cariño y el corazón de quienes nos acercamos a todos ellos y ellas». Manuel Mezquita también ensalzó la labor de los familiares de las personas que tienen unas necesidades especiales. Por otra parte, el acto de ayer evidenció el trabajo que Anduxar desarrolla a lo largo de todo el año con el Centro para la Discapacidad Virgen de la Cabeza y la asociación Afemac. Por ejemplo, ayer se expusieron en dos caballetes los dibujos del taller que pintura que dirige Miguel Sáez en el IES Sierra Morena.

Ayer se dieron cita en un emblemático y hechicero lugar las artes, la música, la danza y la poesía protagonizadas por personas muy capaces con su diversidad y su rebosante disposición, que hacen ganarse el corazón de quienes tienen la oportunidad de acercarse a ellas.