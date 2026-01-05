La ligera lluvia no frena la ilusión de los Reyes Magos en Andújar

La ligera lluvia que cayó en la ciudad a primeras horas de la tarde de este lunes, y luego durante el recorrido, no frenaron el ... sueño y la esperanza de los Reyes Magos en Andújar, que llevaron desde el domingo la emoción y la alegría por todos los rincones del municipio.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente iniciaron su tradicional ronda de visitas por distintos centros y colectivos de la ciudad, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento como antesala a la Cabalgata y con el objetivo de acercar la magia de estas fechas a quienes no pueden participar en los actos multitudinarios.

Durante jornada dominical, los Reyes Magos comenzaron su recorrido en el Hospital Alto Guadalquivir, continuando posteriormente por la Residencia de Mayores Padres Paúles, Residencia ORPEA, Residencia San Juan de Dios, Comunidad Madres Trinitarias, Residencia de Mayores Cáritas y la Comunidad Madres Mínimas, compartiendo momentos de cercanía, emoción e ilusión con usuarios, familiares y profesionales. Y en la mañana de este lunes, sus Majestades de Oriente reanudaron su periplo de visitas por colectivos y asociaciones locales como APROMPSI, la Residencia Entrepinares 'El Mercadillo', la asociación Montilla Bono, APROMPSI y TEA y la residencia San Rafael.

En estos lugares se vivieron estampas muy tiernas y entrañables cuando los residentes mostraron su alegría incontenible y contagiosa a ver las presencia de los Reyes Magos y destapar sus regalos. La mañana concluyó con la tradicional Adoración de los Reyes Magos en la iglesia de Santa María la Mayor.

Recorrido

La Cabalgata de Reyes salió un poco más tarde del horario previsto, porque el chaparrón que cayó a primera hora de la tarde trastocó algo los preparativos, pero al final la comitiva, que salió de la Avenida Blas Infante. A final, estrenó las nuevas carrozas que protagonizaron la Cabalgata de este año, por lo que se coronó un proyecto ilusionante, concebido especialmente para los niños y niñas andujareños, que reforzó el carácter mágico de una de las citas más entrañables del calendario festivo local. El proyecto ha sido desarrollado en el taller artesano valenciano de Zvonimir Ostoic, donde un equipo especializado ha trabajado durante estos tres años para dar forma a las carrozas.

Para su diseño, el Ayuntamiento de Andújar ha contado con la colaboración de uno de los grandes ilustradores del panorama nacional, Ramón Plaú, quien ha sabido plasmar la idea original y llevarla a término con un estilo único y reconocible. El desfile recorrió numerosos barrios y calles de la ciudad hasta su llegada a la Plaza de España, donde Sus Majestades subieron al balcón del Ayuntamiento para saludar a todos l os niños y niñas de Andújar y lanzar algunos regalos, como anticipo de una noche cargada de ilusión. Tras el saludo institucional, se desarrolló un espectáculo final de fuego frío, un show de luz y color sin detonaciones.

El trayecto estuvo animado por charangas, batucadas, espectáculos de animación infantil con participación de empresas locales, los bomberos de Andújar, el grupo joven de la Cofradía Matriz, el grupo de baile de Tania Alcalá, la Escuela de Danza Urbana de Sandra Almeida, integrantes del espectáculo 'Navidad entre Amigos' la banda Maestro Amador y centros educativos y velaron por la seguridad miembros de Cruz Roja, de Protección Civil, de la Asociación de Adema 40 y la Policía Local y Nacional.