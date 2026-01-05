Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

COMITIVA DEL REY GASPAR A SU PASO POR LA AVENIDA BLAS INFANTE Y MELCHOR SE DIRIGE A UN NIÑO EN EL CENTRO DE INICIATIVAS SOCIALES. GONZÁLEZ
LAS CALLES CÉNTRICAS HAN ESTADO REBOSANTES DE GENTE

La ligera lluvia no frena la ilusión de los Reyes Magos en Andújar

CABALGATA ·

Tras su visita a residencias y colectivos sociales, la comitiva estrenó unas carrozas espectaculares en un recorrido con animación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 5 de enero 2026, 20:05

Comenta

La ligera lluvia que cayó en la ciudad a primeras horas de la tarde de este lunes, y luego durante el recorrido, no frenaron el ... sueño y la esperanza de los Reyes Magos en Andújar, que llevaron desde el domingo la emoción y la alegría por todos los rincones del municipio.

Te puede interesar

