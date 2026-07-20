Licitado el proyecto de rehabilitación del puente romano de Andújar

Los proyectos de los fondos EDIL ya están en marcha y el comienzo de algunos de ellos, ya se pueden ver iniciados a finales de ... este año o en el primer tramo de 2027. La ciudad conoció en octubre del año pasado que los proyectos incluidos en la resolución provisional de estos nuevos fondos europeos para el desarrollo urbano sostenible, iban a recibir una ayudas por un total de 10,5 millones de euros -nueve millones procedentes de los fondos europeos y 1,5 millones de aportación municipal-.

Los principales proyectos que se desarrollarán bajo el paraguas de estos fondos son la rehabilitación y puesta en valor del entorno de la antigua estación ferroviaria y del puente romano, la regeneración industrial de la antigua fábrica de los Omedas, la creación de un gran parque urbano y encauzamiento de un cauce en la zona de La Verbena, el desarrollo del Requero Norte, junto al cementerio, la construcción de un centro cívico-social en la barriada de La Lagunilla, la rehabilitación integral de la fachada sur visible desde la autovía y la finalización del segundo pabellón ferial comercial, que reforzará la actividad económica y las oportunidades para eventos y ferias locales en el municipio andujareño.

De estos proyectos, y según ha podido saber esta redacción, unos están ya muy avanzados. Uno de ellos es la rehabilitación del puente romano, cuyo proyecto de reforma se ha licitado, donde se ha presentado una empresa. Una vez culmine la redacción del proyecto, las obras de este ansiado proyecto en la ciudad podrían arrancar a principios del año 2027.

También cercanos

Otros dos que están cerca de vez la luz son las obras de finalización del segundo pabellón ferial de la Avenida de Lisboa, cuyos trabajos están previstos que comiencen a finales de este año, al igual que el encauzamiento del cauce de arroyo Mestanza desde la zona de la Verbena hasta el camino El Pino, por lo que se mitigaría su desbordamiento en épocas de lluvias copiosas.

Del resto de proyectos, las previsiones apuntan a que están listos para licitarse para 2027. En estos casos se ha producido una labor intensa entre los técnicos municipales, los ingenieros y los responsables políticos para solventar aspectos como el paso de una vía pecuaria en la zona de la antigua fábrica de los Omedas, la definición del valor del suelo en algunas zonas donde se van a ejecutar los proyectos, las variación de las cantidades o la modificación de los planeamientos urbanísticos.

A estos proyectos, se suma la concesión de otros 3,5 millones de euros de fondos europeos destinados a infraestructuras verdes, con los que se ejecutarán actuaciones de mejora medioambiental y recuperación de zonas naturales dentro del casco urbano.