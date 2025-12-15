Un libro trata la relevancia de Pedro de Escavias para la historia de Andújar

La Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar ha editado un libro que recoge un importante apartado de la historia de la ciudad. Ha sido editado ... por la Asociación Amigos del Patrimonio y lleva por nombre 'Pedro de Escavias y la ciudad de Andújar en el siglo XV'. La obra se justifica por ser Pedro de Escavias (1410?-1488) un personaje muy importante en el siglo XV por su vinculación a Enrique IV.

Pedro de Escavias está considerado por los expertos como uno de los personajes más ilustres de Andújar y del Reino de Jaén del siglo XV. El centro de adultos, ubicado en pleno casco histórico, le debe su nombre. Gracias a Pedro de Escavias llegó para Andújar el título de 'Ciudad Muy Noble y Leal' otorgado por los reyes Juan II y Enrique IV. Descolló por su alto nivel cultural.

Varias tareas

Pedro de Escavias desempeñó las tareas de escritor, político y militar. En su currículo figura el honor de ser 'alcaide' y escribano del castillo-fortaleza de Andújar. Apoyó a Enrique IV en su guerra civil con el príncipe Alfonso (hermano de Isabel la Católica). Estuvo en las Cortes y entabló una gran relación con Lucas de Iranzo. El libro recoge tres estudios. El primero corresponde a Ignacio Ahumada, catedrático de Universidad de Lengua Española y profesor-investigador del CSIC, que aborda el relato de cuando Enrique IV le quiso dar a Pedro de Escavias el condado de Lahiguera que no pudo ser por pertenecer la villa a la orden de Calatrava, acompañado con una documentación inédita.

El segundo apartado trata 'La Andújar de Pedro de Escavias', donde Juan Vicente Córcoles relaciona las andanzas de Pedro de Escavias con Andújar. El tercer estudio se centra en la 'Andújar en el siglo XV', en el que José Rodríguez Molina, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada, habla sobre la expansión del olivar, la importancia de la miel, la enseñanza y la cultura y la religión de aquella época.

El libro se completa con una ilustración de monedas del siglo XV pertenecientes a los reinados de Juan II y Enrique IV, realizado por José Expósito, experto en numismática, que muestra monedas como maravedís, blanca de rombo, medio cuartillo. Un cuadro cronológico del siglo XV destaca los hechos más importantes de la centuria.