Un libro muestra la dura realidad del alzhéimer

La presentación en la ciudad del libro 'Morir dos veces', de Alejandro Seral, ha generado una gran reflexión y concienciación sobre la situación del alzhéimer en la actualidad.

El presidente de la Asociación Alzheimer Andújar, Antonio Porras, ha confesado que cuando a una persona le detectan esta enfermedad, «empieza a morir ya», asevera con esta contundencia y dureza Porras. La novela está creada por una persona que ha vivido muy de cerca esta realidad. En este caso le diagnosticaron a su padre la patología cuando era muy joven, algo anómalo.

Carencias

Esta historia se remonta a la década de 1990, y como reconoce Antonio, se han avanzado en algunos aspectos para frenar la enfermedad, «pero seguimos estancados en el diagnóstico precoz». Uno de los graves problemas que subraya el presidente del colectivo es la falta de neurólogos en la provincia de Jaén. «No concebimos aún que una persona a la que ya le apreciamos unos síntomas, tarde en verla un especialista dos años, por lo que se pierde un tiempo muy precioso», lamenta.

El colectivo viene trabajando en otras soluciones como son el tratamiento de estos síntomas por parte de las psicólogas de la asociación, «siempre y cuando las familias lo permitan», ataja. En este sentido, precisa que solo hay un neurólogo activo.

Antonio Porras sigue reclaman do el Plan Nacional de Alzhéimer, que como dice no sabe en que cajón anda metido, «como la Estrategia Alzheimer Andalucía, aunque es verdad que se están dando pasos porque las asociaciones no paramos contra viento y marea, aplicando nuestras terapias y mimando a los cuidadores», constata. Porras también incide en el desgaste que sufren las personas cuidadoras del enfermo del alzheimer, que suelen ser los familiares más cercanos. La Ley de la Dependencia se vislumbró como una gran solución, «es una magnífica ley pero muy mal aplicada, porque no le da prioridad», apostilla Porras.