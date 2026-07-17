La leyenda y fama de Peneque llega a la ciudad de Andújar

EI Festival El Jardín de los Títeres, que se desarrolla durante los jueves de este mes de julio en el Jardín del Alfarero, ha dejado ... una historia emotiva y singular en la ciudad, aparte de la gran respuesta que está teniendo, porque la familias se acercan a disfrutar de la magia de los títeres en unas veladas que están resultando confortables.

El pasado jueves por la noche, el público que se congregó en el recinto, disfrutó de las andanzas de 'Pino el titiritero' que cuando quiere preparar su espectáculo de títeres, se encuentra con que no los tiene listos. Pero por fortuna, entre el público aparece Tina Madrina, que ayuda a 'Pino el titiritero'. Gracias al Gran libro de los deseos, le permitió la posibilidad de interpretar el entrañable espectáculo de 'Las aventuras de Peneque el Valiente'. Así comienza la bonita historia de un titiritero, su pequeño teatro y un coche recorriendo el mundo entero. Varias generaciones se han unido en una sola voz para gritar la mítica frase «¡Peneque, Peneque, dónde te metes!»

Pues este grito, se inició en el año 1959 cuando Miguel Pino, con unos personajes y un poco de magia, combinó una bonita historia con un teatro de títeres. Un coche, una maleta y mucha ilusión le convirtieron en uno de los pioneros y hoy día en toda una leyenda del género. Durante 65 años la compañía ha a actuado en España, Europa y América del Norte, en televisión y radio con enorme éxito. Peneque, el héroe creado por Miguel Pino es una leyenda del teatro de los títeres y ha alcanzado tanta cuota de popularidad, que cuenta con estatuas en parques, colegios y bibliotecas de 17 ciudades.

Continúan con la tradición

En la actualidad, son los hijos del fundador de la compañía 'Los títeres de Miguel', organizadora de este festival, quienes continúan con afán y cariño la tradición y hacen que ya sean tres generaciones las que disfruten de las aventuras del mítico Peneque. Pues esas fueron las que se citaron el pasado jueves por la noche en la ciudad, para gozar de una leyenda del mundo de los títeres. La próxima cita con el I Festival de los Títeres será el próximo jueves día 23 de julio con la puesta en escena de 'La Ratita Presumida', a cargo de Tropos Teatro Títeres de Madrid.