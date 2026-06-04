El legado de Fuentes del Olmo se amplifica a nivel internacional

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo, ha anunciado formalmente su adhesión a la Museum Week 2026, la mayor ... campaña de visibilización cultural del mundo que, con el respaldo de la UNESCO, conecta digitalmente a miles de instituciones, galerías, creadores y colectivos de más de un centenar de países. Bajo la fórmula internacional de esta edición, que propone articular el diálogo cultural en torno a siete ejes temáticos diarios, este colectivo asume el reto de proyectar al mundo el valioso legado de la escultura contemporánea, la vanguardia abstracta y la de su artista inspirador.

La participación de la Asociación en la MuseumWeek —que se celebra del 1 al 7 de junio— servirá para abrir una ventana digital hacia la riqueza plástica de sus colecciones. Aprovechando las temáticas oficiales de este año, que abarcan desde el impacto de la Inteligencia Artificial en el arte hasta los valores de accesibilidad, convivencia y comunidad, la asociación compartirá contenidos diseñados para acercar el lenguaje abstracto a todos los públicos y hacerlo, por tanto, mucho más accesible.

Eliminar las barreras

A través de las etiquetas globales del evento (como #MuseumWeek), la Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo pondrá el foco en cómo la escultura exenta, los relieves y la investigación con los materiales no solo transforman los espacios públicos y museísticos, sino que actúan como un vehículo de cohesión social, eliminando barreras y generando una profunda empatía estética. Con esta iniciativa, la Asociación de Amigos del Museo reafirma su compromiso estatutario con la conservación, estudio y máxima difusión de la obra del maestro Miguel Fuentes del Olmo, situando el patrimonio escultórico de Andújar en el escaparate de la vanguardia museística internacional. Esta acción digital se suma a los esfuerzos continuos de la organización por dinamizar la vida cultural de la ciudad mediante certámenes, asambleas y proyectos de mecenazgo y divulgación.

El iliturgitano Miguel Fuentes del Olmo Escultor es considerado como el introductor de la escultura abstracta en Andalucía en el año 1968, Es especialista en murales monumentales de hormigón armado, habiendo realizado cientos de obras por todo el territorio nacional. También es experto en cerámica refractaria, bronce, poliéster, hierros forjados y vitrales, tanto con técnica de hormigón como en emplomados y aplicación de grisallas.

Su última investigación llevada a cabo sobre la digitalización de formas escultóricas en soporte informático, le hacen pionero en este sistema de representación a nivel Internacional.

Apertura de su museo

Pues esta labor de difusión a nivel internacional de la Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo, coincide cuando en la ciudad se está a la espera, desde hace siete años, de la apertura del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo en el Teatro Principal.

Integrantes de la asociación mantuvieron el pasado mes de enero una reunión de trabajo en el Ayuntamiento con representantes del Gobierno local centrada en la apertura de este Museo Municipal, un proyecto cultural llamado a convertirse en un nuevo foco de atracción cultural y turística para Andújar y la provincia. Pues bien desde entonces no se ha sabido nada, aunque la intención del Consistorio es abrirlo este año.