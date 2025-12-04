'El Langui' reclama una igualdad real para todas las personas discapacitadas

La celebración del Día Internacional de la Discapacidad contó ayer en la ciudad con un aliado de excepción, el conocido músico, escritor y guionista Juan ... Manuel Montilla 'Langui', quien señaló, que pese a los numerosos inconvenientes que tiene que solventar una persona discapacitada, no existen barreras para su desarrollo personal, laboral e intelectual.

A través de su cortometraje 'Intentando' y de su inspiradora charla en Multicines Paris, recordó la importancia de la inclusión, la empatía y la igualdad de oportunidades en la sociedad. Lo dijo ante miembros de los distintos colectivos de discapacidad de la ciudad. Juan Manuel Montilla 'El Langui' rehuyó en su intervención ante los medios de comunicación de las etiquetas, «porque somos personas con muchas capacidades, y de hecho lo demostramos en cada ámbito y en cada sector como la cultura, el deporte y la educación», aseveró en sus declaraciones.

Su ejemplo

Ayer fue fiel ejemplo de su argumentación, porque presentó un cortometraje, escrito, interpretado y dirigido por una persona discapacitada, «ofrecemos una mirada positiva donde otros pueden verse reflejados», señaló este conocido artista, quien alabó la actividad que puso en marcha ayer el Ayuntamiento para visibilizar el tema de la discapacidad y concienciar a los más jóvenes, «que en el día de mañana pueden contribuir a una sociedad mucho más inclusiva», constató. Bajo su parecer, las empresas y las instituciones tienen la responsabilidad de fomentar la inclusión a nivel social y laboral. «Aunque en última instancia son las personas las que pueden propiciar la igualdad con sus gestos y acciones hacia las personas discapacitadas», ponderó.

Juan Manuel Montilla tiene parálisis cerebral, un trastorno que puede ser causado por la falta de oxígeno durante el parto. En 2008 participó en la película 'El truco del manco', por la que consiguió un año después el premio Goya al mejor actor revelación así como el premio Goya a la mejor canción. En 2010 colaboró en el tema de Andrés Calamaro 'Te extraño', del álbum 'On the Rock' y publicó un libro con relatos sobre su barrio.

Fue invitado en múltiples ocasiones al programa Buenafuente, ha colaborado en el programa de 'Levántate y Cárdenas' por las mañanas y también ha colaborado en las madrugadas en el programa 'La noche es nuestra' en la radio Europa FM.

En 2014, actuó en la serie el 'Chiringuito de Pepe' y en 2018, volvió como actor para la serie 'Cuerpo de élite'. Su corto 'Intentando' ha recorrido ya 75 festivales a nivel internacional y nacional y ha recibido 25 premios. Cuenta como un padre recoge a su niño en el cole y hablan de la vida. En un momento dado el padre tropieza, cae al suelo y su discapacidad hace que no pueda levantarse con rapidez, pero le pide al hijo que no le ayude, que como siempre va a intentarlo.

El Ayuntamiento ha diseñado una variada programación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,. Una iniciativa que, por tercer año consecutivo, amplía su oferta de actividades y refuerza el trabajo conjunto con entidades sociales y asociaciones del municipio. E alcalde, Francisco Carmona, señaló ayer que este tipo actividades connciencian en la ciudad sobre la problemática que se les presenta a muchas personas para moverse, para la convivencia diaria, utilizar los servicios, de ahí que apelara a la sensibilización de las instituciones y centros educativos para hacer más fácil la vida a estas personas.