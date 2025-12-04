Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

El 'Langui' conversa con Francisco Carmona y Manuel Mezquita antes de la proyección del corto. González

'El Langui' reclama una igualdad real para todas las personas discapacitadas

SOCIEDAD ·

El conocido artista y músico presentó ayer en la ciudad su corto 'Intentando' con motivo del Día Internacional de las Personas Discapacitadas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:33

La celebración del Día Internacional de la Discapacidad contó ayer en la ciudad con un aliado de excepción, el conocido músico, escritor y guionista Juan ... Manuel Montilla 'Langui', quien señaló, que pese a los numerosos inconvenientes que tiene que solventar una persona discapacitada, no existen barreras para su desarrollo personal, laboral e intelectual.

