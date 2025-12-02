El 'Langui' protagoniza los actos del Día de la Discapacidad en Andújar

La concejalía de Bienestar e Inclusión Socia ha diseñado una variada programación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora ... mañana miércoles día 3 de diciembre. Una iniciativa que, por tercer año consecutivo, amplía su oferta de actividades y refuerza el trabajo conjunto con entidades sociales y asociaciones del municipio.

Durante la presentación, el concejal del área, Manuel Mezquita, destacó la importancia de esta jornada, «que nos invita no solo a reflexionar, sino también a actuar para construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva, ya que las personas con capacidades diferentes representan una parte fundamental de nuestra comunidad», indicó el edil.

El cartel de este año ha sido realizado por la Residencia Entre Pinares del Mercadillo, con la colaboración de AFEMAC, la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental de Andújar y Comarca. Ambos colectivos han aportado su visión para mostrar distintas realidades de la discapacidad como la auditiva, visual, movilidad reducida y también la salud mental.

Presencia estelar

Este año, la programación incorpora un acto central de especial relevancia como es la visita del cantante, actor, rapero y deportista nacional Juan Manuel Montilla, 'El Langui', quien participará en una jornada de concienciación y sensibilización mañana miércoles día 3 de diciembre a las 11:30 horas en Multicines París. Allí se proyectará su cortometraje 'Intentando', presentado recientemente en Madrid, que aborda su experiencia personal y su forma de afrontar discapacidad. La entrada será libre hasta completar aforo.

Mezquita expresó su agradecimiento por la dedicación y aportaciones de cada una de las asociaciones y entidades que trabajan día a día en el ámbito de la discapacidad, recordando que el Ayuntamiento continúa ampliando alianzas para reforzar la inclusión en el municipio. Además, el Ayuntamiento andujareño trabaja en la programación de una formación específica en videointerpretación para personal municipal destinada a mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva en las dependencias municipales.

Entre el elenco de actividades destacan una charla sobre los recursos para la discapacidad, que tendrá lugar hoy martes en el Centro Municipal de Iniciativas Sociales. Habrá actuaciones musicales y un recorrido por el tren turístico para sensibilizar sobre la discapacidad infantil.