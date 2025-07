Juventudes Socialistas afirma que el PP de Andújar «margina a los jóvenes den la ciudad»

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Jueves, 10 de julio 2025, 17:51 Comenta Compartir

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andújar, José Esteban Menasalvas, ha denunciado hoy la falta de compromiso y el nulo trabajo del gobierno del Partido Popular para con los jóvenes de la ciudad, «que no tienen ninguna oportunidad de desarrollarse ni personal ni laboralmente en su municipio, teniendo que buscar alternativas en otros lugares».

En este sentido, Menasalvas asegura que «la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Andújar está completamente desmantelada y muerta» ya que ni si quiera se ha presentado ninguna actividad formativa o de ocio para el período vacacional, «cuando los jóvenes regresan a sus hogares tras estudiar en universidades u otros centros formativos y no encuentran ni un solo atractivo en su localidad».

«La juventud de Andújar está olvidada por un gobierno que, en dos años, no ha planteado ni una sola medida que favorezca la creación de empleo y el asentamiento de la población joven en el territorio», recordando que, además, «durante el último pleno municipal han arrebatado más de 40 mil euros a la concejalía de juventud para destinarlos no sabemos muy bien a qué fin», lamenta el secretario general.

Igualmente, la organización ha exigido, una vez más, la apertura inmediata de las Salas de Ensayo Joven, unas instalaciones creadas por el anterior gobierno socialista, que tras dos años continúan cerradas a cal y canto, «algo que el Partido Popular reclamaba constantemente durante su etapa en la oposición y que ahora no ha sido capaz de solucionar».

«Los jóvenes no merecemos el desprecio constante de nuestro Ayuntamiento y por ello, esperamos que, de una vez por todas, el Partido Popular se ponga a trabajar para impulsar medidas y políticas que favorezcan a la juventud. No merecemos que una ciudad tan importante como Andújar no ofrezca ningún tipo de alternativa ni atractivo para que, al menos, podamos disfrutar del verano en nuestro municipio», ha concluido.