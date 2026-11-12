La Junta rehabilitará 88 viviendas en el Polígono Puerta de Madrid en Andújar

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha adjudicado por 452.835 euros las obras de rehabilitación de 88 viviendas públicas situadas en ... el Polígono Puerta de Madrid de Andújar. La intervención cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses y contempla mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y conservación de los edificios.

La actuación se desarrollará en cinco de los siete bloques que integran esta promoción pública de 120 viviendas, situada entre el Sector Almería y la calle Santo Reino. En concreto, los trabajos afectarán a los bloques F1, C1, D2 y A2 del Sector Almería y al edificio ubicado en el número 27 de la calle Santo Reino. El proyecto contempla la renovación de las cubiertas de estos inmuebles para solucionar los problemas de impermeabilización existentes y mejorar su aislamiento térmico. Para ello, se retirarán las cubiertas actuales y se instalarán nuevos paneles sándwich con aislamiento incorporado y acabado exterior en teja. Asimismo, las obras incluirán la instalación de un nuevo ascensor en el bloque D2, destinado a mejorar las condiciones de accesibilidad del edificio.

Zonas comunes

La intervención se completará con mejoras en las zonas comunes, como la renovación de las puertas de acceso, los buzones y los porteros automáticos, así como la instalación de alumbrado de emergencia, señalización y elementos de protección contra incendios. También se realizarán trabajos de pintura en las cajas de escalera y los rellanos. La promoción del Polígono Puerta de Madrid se encuentra en un ámbito incluido en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), dirigida a desarrollar intervenciones en áreas urbanas con especiales condiciones de vulnerabilidad.

La rehabilitación se financia con cargo al Programa FEDER Andalucía 2021-2027 y forma parte de una Operación de Importancia Estratégica, dentro de las intervenciones previstas para la renovación, rehabilitación y regeneración de áreas urbanas desfavorecidas.