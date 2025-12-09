Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Catalina García con el alcalde, el delegado y miembros de la empresa y la Corporación Municipal. JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar

MEDIO AMBIENTE ·

Realiza una actuación integral en el sendero y mejoras para el tránsito del ganado

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:38

Comenta

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha intervenido de manera integral en la vía pecuaria 'Cordel de los Molinos', ... conocido como el Camino Viejo al Santuario, en el término municipal de Andújar, una inversión de 220.000 euros de fondos europeos FEADER -en el marco del proyecto de Revalorización de la Red de Vías Pecuarias como Infraestructura Verde para la Conectividad Territorial de Andalucía- y diferentes actuaciones, que, en palabras de la consejera, Catalina García, que ha visitado este martes los trabajos que se ejecutan, «supone la recuperación de una vía emblemática para la actividad ganadera y agrícola, pero también para su uso generalizado por los vecinos y visitantes de la zona».

