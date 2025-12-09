La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha intervenido de manera integral en la vía pecuaria 'Cordel de los Molinos', ... conocido como el Camino Viejo al Santuario, en el término municipal de Andújar, una inversión de 220.000 euros de fondos europeos FEADER -en el marco del proyecto de Revalorización de la Red de Vías Pecuarias como Infraestructura Verde para la Conectividad Territorial de Andalucía- y diferentes actuaciones, que, en palabras de la consejera, Catalina García, que ha visitado este martes los trabajos que se ejecutan, «supone la recuperación de una vía emblemática para la actividad ganadera y agrícola, pero también para su uso generalizado por los vecinos y visitantes de la zona».

En la visita, la responsable autonómica ha estado acompañada por el acalde de Andújar, Francisco Carmona; el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, María José Lara; concejales del Ayuntamiento iliturgitano; el jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos, Juan Antonio Ruiz; el director del Parque Natural Sierra de Andújar, Antonio José Marín, y el coordinador provincial de TRAGSA, Juan Ignacio Peinado.

Allí, ha podido comprobar el estado de los trabajos que han implicado, por un lado, la mejora del punto de intersección entre la vía pecuaria y el Arroyo de Los Molinos, donde se ha instalado un vado inundable de hormigón armado para garantizar la seguridad y la continuidad del tránsito. Esta obra ha conllevado la colocación de nueve marcos prefabricados de hormigón sobre losa armada, colchones de escollera y la ejecución de pavimentos y cunetas revestidas para un adecuado drenaje de aguas.

Por otro lado, se ha trabajado en el acondicionamiento del camino de acceso al área recreativa 'Los Cerrillos', con labores de desbroce, escarificado, perfilado y compactación, además de la construcción de una nueva capa granular con aporte de zahorra. Esta intervención se ha llevado a cabo sobre una superficie de 560 metros de camino con una anchura media de 4,5 metros, mejorando la accesibilidad y laNseguridad para los usuarios.

La propia zona recreativa también ha sido objeto de una completa rehabilitación. Se ha retirado basura y el vallado deteriorado, se han realizado trabajos de poda y desbroce, y se ha instalado 120 metros de talanquera perimetral. Además, se han colocado cinco abrevaderos para el ganado, un depósito chapado en piedra para su abastecimiento, amarres metálicos para caballerías y se ha llevado a cabo la plantación de arbolado disperso para mejorar la integración paisajística.

En el paraje Ermita de San Ginés se han ubicado ocho abrevaderos, un depósito de 24 metros cúbicos, con su correspondiente captación, y amarres metálicos para caballerías, garantizando el suministro de agua para el uso del ganado.

Finalmente, se han ejecutado mejoras en el Santuario y en los senderos del entorno, con la instalación de seis abrevaderos en la zona de asistencia veterinaria, la construcción de un pilón de aguas cerca de la «Ciudad de Las Carretas» y la apertura de un nuevo sendero de 1.500 metros para enlazar con el trazado existente. También se han acondicionado tramos del Camino Viejo mediante poda y desbroce, y se ha actuado en dos kilómetros del sendero La Virgen, drenando una parte del terreno inundable y aportando zahorra para mejorar su firme.

En este contexto, la consejera ha puesto en valor que «la recuperación de esta vía pecuaria es una muestra clara más del compromiso del Gobierno andaluz con la protección del patrimonio natural de la provincia, rehabilitando una infraestructura esencial tanto para la actividad agraria y ganadera como para el uso público responsable y, de manera muy especial, para los romeros que, prácticamente cada fin de semana, peregrinan hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza» y así, ha subrayado el esfuerzo de la Junta de Andalucía por impulsar iniciativas que combinen la protección del medio ambiente con el desarrollo socioeconómico de las zonas¡ rurales. «Estas actuaciones reflejan el impulso de la Junta a la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

Impulso a la conectividad ecológica

Asimismo, ha recordado que desde 2019 la Junta ha invertido 70 millones de euros en la restauración de vías pecuarias en toda Andalucía, una red que supera los 34.000 kilómetros, situándose entre las más extensas de Europa para el tránsito público.

«Gracias a esta inversión -ha precisado- se han rehabilitado más de 1.500 kilómetros, y en la provincia de Jaén se han destinado 8,1 millones de euros, lo que ha permitido mejorar 281 kilómetros hasta la fecha».

Finalmente, Catalina García ha afirmado que «todo ello forma parte de una estrategia definida y de una apuesta firme por reforzar la conectividad ecológica, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la ganadería y la agricultura, pero también de impulsar el uso turístico, cultural y deportivo, generando así beneficios para la economía y el desarrollo territorial», ha apostillado la consejera.