ESTRELLA, ÁNGELA HIDALGO, FRANSCISCO CARMONA Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LA SALA DE LECTURA. j. a

La Junta mejora el Centro de Participación Activa para personas mayores de Andújar

SOCIEDAD ·

Jesús Estrella ha inaugurado la remodelación de estos espacios, uno de los siete en los que el Gobierno andaluz actúa con una inversión de 1,3 millones de euros

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 17 de febrero 2026, 13:46

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso de la administración autonómica con las políticas sociales ... y el impulso al envejecimiento activo de las personas mayores en el acto de inauguración de la remodelación de los espacios del Centro de Participación Activa de Andújar, en los que la administración autonómica ha invertido 360.000 euros.

