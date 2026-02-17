La Junta mejora el Centro de Participación Activa para personas mayores de Andújar

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso de la administración autonómica con las políticas sociales ... y el impulso al envejecimiento activo de las personas mayores en el acto de inauguración de la remodelación de los espacios del Centro de Participación Activa de Andújar, en los que la administración autonómica ha invertido 360.000 euros.

Acompañado por el alcalde del municipio, Francisco Carmona, y por la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, Jesús Estrella ha puesto en valor estas obras «que han permitido remodelar de forma integral el centro, en el que también sumamos nuevo equipamiento para llegar a 5.600 usuarios y usuarias de este espacio».

Las obras han incluido la remodelación de ventanas y puertas, además de la mejora de la iluminación del espacio, cerrajería y sustitución de la solería del centro, entre otras actuaciones. Por otro lado, el nuevo equipamiento y mobiliario se ha destinado a distintas salas de servicios para los usuarios (podología, peluquería o informática, entre otras), así como a la cocina y el comedor.

Esta actuación forma parte del conjunto de intervenciones que el Gobierno andaluz está ejecutando en 7 Centros de Participación Activa para personas mayores de la provincia con una inversión de 1,3 millones de euros. Actuaciones que, como ha señalado Jesús Estrella, «convierten estos espacios en modelos de atención centrada en las personas» y se suman «al importante esfuerzo económico que la Junta está realizando para ampliar la red de equipamientos e infraestructuras al servicio de las personas mayores de la provincia».

Así, el delegado del Gobierno ha recordado que la provincia suma 21 millones de euros para la construcción de 12 nuevas residencias y centros de día con un objetivo claro: «evitar el desarraigo de nuestros mayores».

Andújar

Una de estas 12 nuevas infraestructuras se construye precisamente en Andújar. Jesús Estrella ha recordado que el nuevo centro de día para personas con Alzheimer del municipio cuenta con una inversión cercana al millón de euros. «Las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores son una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno, una labor en la que son esenciales los ayuntamientos», ha explicado el delegado del Gobierno, quien ha aludido al «carácter municipalista de la Junta de Andalucía, que pone a las administraciones locales en el eje fundamental de las políticas sociales». Un punto en el que ha agradecido la labor de alcaldes y alcaldesas que, como el de Andújar, «son claves a la hora de seguir sumando esfuerzos en todo aquello que redunda en beneficio para los ciudadanos».