La Junta contempla en 2026 una partida para equipar el nuevo Cecop del Santuario

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 contemplan una cantidad de 200.000 euros para el equipamiento del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ... en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que coordinará todo el dispositivo del Plan del Cerro. Los cálculos apuntan a que estará listo para la próxima Romería de la Virgen de la Cabeza. Esta infraestructura tiene una dotación de más de cuatro millones de euros, destinados por la Consejería de la Presidencia y Emergencias.

El nuevo Cecop contará con más de 2.000 metros cuadrados en una estructura permanente que dará servicio al área de emergencia;sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y 061, Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, Policía Local, Protección Civil, 112, Infoca y GREA. Este centro permitirá trabajar a más efectivos de forma coordinada, ampliará la sala del centro de transmisiones, ofrecerá un espacio más confortable a los profesionales que vienen de todas las partes de España y, sobre todo, dotará al pueblo de Andújar de un espacio a su servicio todos los días del año.

Sustitución

El futuro espacio reemplazará al área de emergencia que hasta ahora se viene levantando cada año con módulos de obra y en el que la Junta despliega el Centro de Atención Principal, conocido como hospital del Cerro, la sala de coordinación, el centro de transmisiones y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), entre otros, durante la romería de la Virgen de la Cabeza.

Además, el Cecop ofrecerá un espacio más adecuado y confortable a los profesionales que llegan a Andújar desde diferentes puntos del país para cubrir la celebración. La instalación permanente también implicará la ampliación del centro de transmisiones —donde se coordinan las emergencias durante el dispositivo—, la capacidad para incrementar el número de los efectivos y la mejora de la coordinación entre operativos.

El centro irá ubicado junto a la conocida como Ciudad de las Carretas, cediendo el Ayuntamiento más de 7.400 metros cuadrados para su construcción de los cuales habrá 2.000 edificados.