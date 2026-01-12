Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Presentación del Plan del Cerro en la Romería de 2025 con la presencia del consejero Antonio Sanz JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta contempla en 2026 una partida para equipar el nuevo Cecop del Santuario

INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD ·

Para la próxima romería está previsto que empiece a funcionar y culminar así una inversión de más de cuatro millones de euros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 12 de enero 2026, 14:16

Comenta

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 contemplan una cantidad de 200.000 euros para el equipamiento del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ... en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que coordinará todo el dispositivo del Plan del Cerro. Los cálculos apuntan a que estará listo para la próxima Romería de la Virgen de la Cabeza. Esta infraestructura tiene una dotación de más de cuatro millones de euros, destinados por la Consejería de la Presidencia y Emergencias.

